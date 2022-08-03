人民网曼谷8月3日电 （记者孙广勇）近日，泰国两大电信公司TRUE（True Corporation）和DTAC（Total access Communication）宣布，在完成合并尽职调查后，两家公司的董事会已批准合并，并达成协议，将创建一家新的电信技术公司。新公司由发起股东正大集团和Telenor Group支持，旨在满足客户日益增长的期望，并在快速变化的数字世界中捕捉新的增长机会。

True和DTAC已向泰国国家广播和电信委员会提交了合并申请，并表示将根据需要提供进一步的信息。目前，TRUE和DTAC的业务仍继续独立运营，直到交易完成，预计在2022年内。

2021年11月，TRUE和DTAC同时向泰国证券交易所报告，两家公司均已批准签订初步谅解备忘录。根据双方发布的公告内容，将合并成为一家新的公司，两家公司的股份将按比例折算成新公司股份。电信业务仍将是合并后公司的核心业务。

TRUE拥有3200万活跃用户，DTAC拥有1930万活跃用户。两家公司合并后将拥有约5130万用户，超过泰国第一大电信公司AIS的4370万用户。

泰国两大电信运营商合并，引起当地社会的广泛关注。有支持的声音认为，当市场上的竞争者从实力差距明显的三家变为势均力敌的两家时，长期来看，服务质量会提升、价格更趋于稳定。但是也有反对的声音认为，两大电信公司合并可能会伤害到客户。泰国发展研究所基金会表示，该合并计划将进一步消除竞争，并最终伤害消费者，泰国主要电信服务提供商的数量应不少于3家以鼓励竞争。

作为电信业务的主管机构，泰国国家广播与电信委员会十分谨慎。该委员会表示，将与相关部门讨论如何因应此次并购，并成立工作委员会进行监督，以维护消费者权益。泰国消费者协会则呼吁要保障民众在电信服务费率的权益。

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