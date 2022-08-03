8月2日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。有记者提到，美国国务卿昨日谈及美众议长佩洛西是否“访台”的问题，中方对此有何评论？

华春莹对此表示，我想全世界都看得非常清楚，是美国采取挑衅行动，导致台海局势紧张升级，美国应该也必须为此负全部责任。你刚才提到的布林肯国务卿有关言论颠倒黑白，再次深刻地展现了美国一些人的霸权心态和强盗逻辑，那就是：我可以肆意挑衅你，但你不可以反对或者自卫。近期中方已经在北京和华盛顿多渠道、各个层级反复地阐明了中方坚决反对美国众议长拟窜访台湾的严正立场，我愿意借此机会再重申几点。

第一，美国政府的各个机构，包括行政、立法、司法部门都应该执行美国政府承认和承诺的外交政策。1979年美国政府在中美建交公报中明确承诺，美利坚合众国承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府，在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化商务和其他非官方关系。美国国会作为美国政府的组成部分，理应严格遵守美国政府承认和承诺的外交政策。美国众议长作为美国政府的三号人物，乘坐美国军机窜访台湾地区，绝不是什么非官方行为。

第二，美方个别政客以往的错误行动不应该构成先例，更不能成为美方在台湾问题上错上加错的借口。

第三，一个中国原则是公认的国际关系基本准则和国际社会的普遍共识。正是在一个中国原则基础上，中国同包括美国在内的181个国家建立了外交关系，美方在中美三个联合公报中就一个中国原则对中方作出过庄严的承诺。

近年来美方口头声称坚持一个中国政策，但行动上不断地倒退，甚至虚化掏空一个中国原则，不仅先后将其单方面炮制的，中方从未承认而且坚决反对所谓与台湾关系法，对台6项保证塞入其一个中国政策表述，还违背仅仅与台湾方面保持非官方接触的承诺，不断提升美台接触的水平，并且持续加大对台军售。对此美国国内和国际上的很多有识之士看得都是非常清楚的，并且已经多次指出了美方有关动作的危险性。一个例子就是今年达沃斯世界经济论坛上，美国前国务卿基辛格明确指出，我所理解的中美建交时达成的协议是美国将奉行一个中国原则，坚持一个中国原则十分关键。美国不应该采取欺骗性手段或者渐进方式推动两个“中国”方案。那么近期有关美国众议长窜访台湾消息出来之后，很多人士包括美国很多的主流媒体智库，以及一些美国盟友国家的前政要也都公开表示，佩洛西无论以何理由赴台都将是愚蠢危险和不必要的，是危险的赌博，很难想象会有比这更加鲁莽和挑衅的行动。如果美方对两岸形势判断错误或者处理不当，将给台湾地区乃至世界的安全繁荣和秩序造成灾难性的后果。

第四，美方出于以台制华的战略支持和纵容，“台独”分裂势力在台湾问题上不断蓄意挑衅中国，步步紧逼中方的红线和底线，美台勾连挑衅在先，中方正当防卫在后。面对美方罔顾中方反复严正交涉恣意妄为，中方采取任何反制措施都将是正当的和必要的。这也是任何一个独立主权国家应有的权利，更何况中国是一个拥有5000年历史和14亿多人口的大国，对此希望美方有十分清醒的认识。

第五，台湾问题的历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚，我们坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国主权安全和领土完整，是14亿多中国人民的坚定意志，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，美方应该放弃任何打台湾牌的企图，言行一致，不折不扣地恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报。如果美方一意孤行，由此造成的一切严重后果将由美方负责。

（总台央视记者 赵晶 孔禄渊）

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