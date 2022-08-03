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美国华裔抗议“佩洛西欲窜访台湾”：手持“一个中国”标语 高呼“要和平”

2022年08月03日10:21 | 来源：海外网
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美国华裔群体抗议“佩洛西欲窜访台湾”　　

　　海外网8月2日电 据美国“旧金山标准”（The San Francisco Standard）新闻网报道，当地时间1日，由美国华裔及“反战人士”等百人组成的抗议群体聚集在旧金山联邦政府大楼外，痛斥美国众议院议长佩洛西欲窜访台湾的计划。抗议者手持“一个中国”标语，高喊“要和平”。

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美国华裔群体抗议“佩洛西欲窜访台湾”　

　　1日早间，大批抗议者聚集在旧金山联邦政府大楼外，呼吁佩洛西取消窜访台湾的计划。许多人手持“一个中国”“美国人滚出台湾”“台湾是中国的领土”等中英文标语牌，并高呼“我们要和平”。抗议民众认为，此次出访，是作为加州第12国会选区代表的佩洛西未能优先考虑美国民众利益的又一案例。

　　旧金山一名退休法官朱莉·唐表示，“这些年，我们给佩洛西捐款，一直支持她，但令我们失望的是，她的所作所为违背了华裔美国人的利益与福祉。”朱莉说：“佩洛西维护美国霸权并遏制中国，可我们没有从中得到任何东西。”

　　对于佩洛西有意窜访台湾，国防部发言人谭克非曾回应称，中方要求美方以实际行动履行不支持“台独”的承诺，不得安排佩洛西访台。如果美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管，必将采取强有力措施挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。（海外网 李萌）

(责编：燕勐、杨牧)

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