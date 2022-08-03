■ 王 平

8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方严正交涉和坚决反对，执意窜访中国台湾地区。此举是美台勾连的升级，是对中国主权和领土完整的严重侵犯，是对一个中国原则和中美三个联合公报规定的严重违背，是对国际法和国际关系基本准则的严重践踏，其产生的一切严重后果，必须由美方和“台独”分裂势力承担。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识。美国国会作为美国政府的组成部分，理应严格遵守美国政府的有关承诺，不与中国台湾地区进行任何官方往来，美国行政部门有责任阻止国会议员窜访中国台湾地区。佩洛西是现任美国国会领导人，她以任何形式、任何理由赴台活动，都是升级美台官方交往，是对中国的重大政治挑衅，中方绝不接受，中国人民绝不答应。

台湾问题是中美关系最重要、最敏感的核心问题。一段时间以来，美国不断提升美台官方往来层级，加大军事勾连，加码售台武器，助其“以武拒统”。美国国会频繁发表涉台错误言论，炮制“挺台法案”。美方口称遵守一个中国政策，手中却频打“台湾牌”，扭曲、虚化、掏空一个中国原则，为“台独”分裂势力撑腰打气，企图搞“以台制华”，一再危害中国利益，冲撞中国底线。

当前，台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战，根源就是美国和台湾民进党当局相互勾连，不断谋求改变两岸同属一中的现状。台湾民进党当局拒不承认“九二共识”，大搞“去中国化”，推行“渐进式台独”，更甘当美国反华势力鹰犬，制造两岸对抗，顽固“倚美谋独”，肆无忌惮地谋“独”挑衅。台湾民进党当局勾连美国出卖民族利益，只会给台湾带来灾难，给台湾同胞带来祸患。

台湾问题事关中国主权和领土完整，中国没有任何妥协退让的余地。任何国家、任何势力、任何人都不要错估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志和强大能力。中国必须统一，也必然统一，这是不可阻挡的历史大势。佩洛西之流不论以什么方式“挺台遏华”，“台独”分裂势力无论怎样“倚美谋独”，都无法阻挡中国统一的历史进程。中国将采取一切必要措施，让美方和“台独”势力为其一错再错的挑衅行为埋单。

我们奉劝美方看清台湾问题的历史经纬，认清两岸同属一个中国的事实和现状，停止说一套做一套，以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报，切实将美国领导人做出的“四不一无意”承诺落到实处，不要在错误和危险的道路上越走越远。我们也正告台湾民进党当局，不要再做“倚美谋独”白日梦，否则迟早从“马前卒”变“炮灰”，从“棋子”变“弃子”。想在台湾问题上玩火者，终将自焚。

（作者为本报评论员）

(责编：贾文婷、崔越)