日前，搭载一百个标准集装箱的中欧班列从中国铁路上海局集团有限公司合肥货运中心合肥北站物流基地驶出，前往匈牙利布达佩斯，标志着合肥中欧班列通往匈牙利布达佩斯的线路正式开通。

席静玉摄（新华社发）

本报北京8月2日电 （记者严冰）记者2日从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，今年1至7月份，中欧班列累计开行8990列、发送货物86.9万标箱，同比分别增长3%、4%。其中7月份开行1517列、发送货物14.9万标箱，同比分别增长11%、12%，均创历史新高。

今年以来，国铁集团认真贯彻落实中央稳住经济大盘的部署要求，巩固提升中欧班列良好发展态势，积极推动中欧班列高质量发展，以便利快捷、安全稳定、绿色经济的跨境物流服务，保障国际产业链供应链畅通，为高质量共建“一带一路”提供有力支撑。

一是加强国际铁路合作，推进境外通道多元化。充分运用七国铁路中欧班列运输联合工作组合作机制，积极探索中欧班列境外通道多样性，开辟运输新通道、新径路，今年以来新开通西安、重庆等城市经“两海”通道至罗马尼亚康斯坦查的铁海联运新线路，扩大了中欧班列辐射范围，推动形成“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的境外通道网络格局，拓展增加通达国家1个、城市20个。目前，中欧班列已通达欧洲24个国家200个城市。

二是优化跨境运输组织，服务外贸保稳提质。统筹用好西、中、东通道能力，合理安排开行方案，推动中欧班列与西部陆海新通道、中老铁路衔接，用足口岸交接能力，持续提升中欧班列运输能力和效率。拓展国际全程物流业务，开发境外新货源，优化境外集装箱管理，加密回程班列频次，推进双向货源均衡运输。目前，中欧班列回程班列与去程班列的比例达到88%，同比增长6%；往返综合重箱率去年至今年持续保持98%以上。

三是强化基础设施建设，推进口岸扩能改造。加快推进阿拉山口、霍尔果斯、满洲里等口岸及后方通道扩能改造工程，有效提升各口岸运输能力。霍尔果斯、满洲里口岸站通过增设到发线和换装线，日均增加进口集装箱换装能力3至4列，二连站通过增设边境停车点检查场站到发线，日均增加交出能力2列以上。同时，积极协调境外铁路同步提升口岸等基础设施能力，实现了境内外通道能力稳步提升。今年1至7月，中欧班列西、中、东通道日均运量较扩能改造前的2020年分别增长18.3%、17.7%、36.5%。

(责编：贾文婷、崔越)