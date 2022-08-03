人民网东京8月2日电 （记者岳林炜）8月2日，驻日本使馆发言人就美国众议长佩洛西窜访中国台湾地区答记者问。

发言人表示，美国众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，悍然窜访台湾，中方对此表示强烈愤慨和严正抗议。我要强调的是，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题纯属中国内政。中方坚决反对建交国同台湾地区进行任何形式的官方往来。佩洛西众议长作为美官方三号人物，乘坐美军机窜访台湾地区，不仅严重违背一个中国原则和中美三个联合公报规定，公然背弃美方不支持“台独”的承诺，更是对中国内政的粗暴干涉，严重损害中国主权和领土完整，严重威胁台海和平稳定，严重破坏中美关系。

发言人强调，中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。民意不可违，玩火必自焚。近期中方在北京和华盛顿等多个渠道、各个层级反复阐明中方坚决反对美众议长窜访台湾的严正立场，但美方仍一意孤行升级台海紧张局势，其肆意破坏国际地区和平稳定的丑恶嘴脸昭然若揭。针对这样的恶意挑衅行径，中方说到做到，必须采取坚决应对和反制措施，捍卫自身主权和领土完整，由此引起的一切后果完全由美方承担。

发言人称，台湾问题涉及中国核心利益，事关中日关系政治根基。中日邦交正常化时，日本政府明确承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，充分理解和尊重中方关于台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分的立场。此后日本历届政府多次重申上述立场，表示中国只有一个，日本将只同台湾维持民间和地区性往来。希望日方恪守中日四个政治文件原则和在台湾问题上所作的郑重承诺，认清佩洛西访台政治图谋和严重危害，慎重妥善处理有关问题，坚决杜绝发生类似事件，防止向“台独”势力发出错误信号。

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