人民网约翰内斯堡8月2日电 （刘畅）当地时间8月2日，南非国民议会事务主席弗罗里克就美国众议长佩洛西窜访台湾接受中方媒体采访时表示，美方此举是对中国内政的粗暴干涉。

弗罗里克表示，众所周知，早在中国恢复联合国合法席位之初，国际社会就广泛接受和认可了一个中国原则，认为台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。任何企图直接或间接地扭曲、破坏这一原则的行为，都是对于历史和法理的玷污，是对美国自身历史上所做承诺的背弃，毫无疑问将损害美国自身的国际信誉。南非和其他非洲国家将一如既往，尊重中国维护主权和领土完整，坚持恪守“一个中国”原则，坚持中国共产党领导的中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。

弗罗里克认为，美国政府与议会之间应协调立场，尽管美国实行“三权分立”体制，但政界人士不得因此推卸责任，更不应投机取巧，借题发挥，谋取私利。既然美国历届政府签署了相关公报声明，就有责任恪守诺言，和中方一道维护好台海地区和平。尽管美国议会独立于政府之外，它也必须遵守美国对中国、对国际社会做出的郑重承诺。任何破坏地区和平的企图都不应受到鼓励，否则就是对中国内政的粗暴干涉。不幸的是，我们看到美国不但干涉中国内政，也干涉很多其他国家的内政。南非一贯认为，每个国家的前途命运都应掌握在该国人民自己手中。美国作为世界超级大国，要承担维护世界和平的责任，不应支持任何有损世界和平的行为。

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