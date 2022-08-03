新华社科威特城8月2日电（记者尹炣）科威特王储米沙勒2日签署埃米尔令，正式解散国民议会。

据科威特通讯社2日报道，米沙勒在埃米尔令中表示，解散国民议会是为了纠正目前存在的、威胁国家统一的分歧和冲突。

6月22日，米沙勒代表科威特埃米尔（国家元首）纳瓦夫在科威特电视台发表讲话说，因立法机关对行政机关工作不断干预，且行政机关未能正确履行其职责，双方关系破裂已经威胁国家统一，也违背了人民意愿。根据宪法规定，决定解散国民议会并将重新举行议会选举。

去年11月15日，科威特埃米尔纳瓦夫签署埃米尔令，宣布米沙勒可协助其行使部分宪法职权。

科威特议会实行一院制，每届任期4年。本届国民议会成立于2020年12月。长期以来，科威特内阁和议会关系紧张，议员曾多次发起针对内阁成员的质询。今年5月10日，米沙勒颁布埃米尔令，批准内阁集体辞职，同时要求内阁继续处理紧急事务直至新内阁产生。7月24日，米沙勒签署埃米尔令，任命艾哈迈德·纳瓦夫·艾哈迈德·萨巴赫为首相，并责成其组建新内阁。8月1日，科威特宣布组建由首相艾哈迈德领导的12人内阁。

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