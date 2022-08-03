新华社德黑兰8月2日电（记者高文成）伊朗外交部发言人卡纳尼2日说，在伊核问题上威胁和制裁伊朗“已被证明是徒劳的”。

卡纳尼当天在社交媒体上说，英国和法国在伊朗核问题全面协议恢复履约谈判中不应该与美国这一当前局势的“罪魁祸首”站在一起，而是要敦促美国做出必要决策，以达成一项持久而有力的协议。

另据伊朗媒体报道，伊朗外长阿卜杜拉希扬2日表示，美国1日针对伊朗施加新的制裁，伊朗随后启动数百台离心机进行铀浓缩活动予以回应。美国不要指望通过此类手段迫使伊朗在谈判中让步。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年4月起，伊朗与伊核协议其他相关方在奥地利首都维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题。谈判今年3月以来暂停。在欧盟协调下，伊朗和美国6月底在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊核协议举行间接谈判，但未取得进展。

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