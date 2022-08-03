活动现场展出的新时代纪实节目精品展海报。原晓军摄

人民网北京8月2日电 （记者张矜若）8月2日，“新时代·新影像”中外联合创作计划在北京举行启动仪式。“新时代·新影像”中外联合创作计划聚焦“新时代中国故事”，面向国内外广泛征集纪实节目选题，资助鼓励中外导演携手创作中国主题纪实节目，立体展现新时代伟大变革，多维度解读新时代伟大成就，着力记录中国人民的实践成就、实践精神、实践面貌。

中国外文局局长杜占元在致辞中指出，新时代的中国正在进行的伟大实践，中国共产党为人民过上更加美好生活的不懈奋斗，都是鲜活生动的中国故事。希望入选创作计划的中外导演们，聚焦新时代的奋斗讲述中国，运用新影像的形式记录中国，拓展国际化的视野传播中国。把镜头更多对准勤奋的中国人民，创新用好新媒体的技术手段，着眼人类社会共同关切，既要生动记录和展现中国叙事，也要深刻解读故事背后的理论逻辑和思想力量，以更加立体多元的呈现方式，展示中国人民开创美好未来的壮志豪情，让中国纪录片在国际舞台上绽放光彩。

国新办对外推广局局长吴旭在致辞中表示，关照人类命运是导演的天职，记录历史进程是影像的使命。希望更多优秀导演、更多有识之士参与到创作计划中来，用独特视角观察中国、拍摄中国，用独具匠心讲述中国、展示中国，告诉世界新时代的中国之美、中华民族之伟岸、中国人民之幸福，为促进中外人文交流和民心相通，为推动构建人类命运共同体贡献更多影像智慧。

福建省广播电视局局长庄志松致辞表示，“新时代·新影像”中外联合创作计划，是加强国际影视交流的一个很好平台，希望中外优秀导演团队发挥优势、深化合作，共同创作更多更好的作品，向世界展示真实、立体、全面的中国。今年10月份，在海上丝绸之路的起点——福建泉州将举办“海丝国际纪录片大会”，进一步展示“新时代·新影像”活动成果。

Discovery高级副总裁邱煌在视频致辞中表示，新时代中国的非凡十年，是非常值得记录并向世界观众展示的十年。Discovery探索频道希望通过中外联合创作计划，帮助更多植根本土的中国创作人成为国际型人才，产出更多深挖本土故事又符合国际观众观影习惯的中国内容。从联合制作到共同培养掌握国际语态的本土制作力量，这一模式必将成为中外合作的又一个创新之举。

中国外文局副总编辑、国际传播发展中心主任陈实从征集主题、征集类别、奖项设置等方面介绍了“新时代·新影像”中外联合创作计划的征集要求和环节设置。她表示，期待中外优秀导演踊跃申报纪实节目选题，通过中外联合策划、创作、传播，合作推出一批符合国际传播规律的纪实精品，展现真实、立体、全面的新时代中国形象。

活动还举办了新时代纪实节目精品展和“新时代中国故事的国际化影像表达”主旨演讲。新时代纪实节目精品展通过海报、视频等方式展出了《习近平治国方略》《柴米油盐之上》《勇敢者的征程》《功夫学徒》《我们诞生在中国》等30余部纪录片作品，生动反映了党和国家事业发展、人民生活幸福美好的场景。

据了解，“新时代·新影像”中外联合创作计划由国务院新闻办公室、国家互联网信息办公室、国家广播电视总局指导，中国外文局、Discovery探索频道、福建省广播电视局、福建省广播影视集团、哔哩哔哩联合主办，中国外文局国际传播发展中心、中国纪录片网承办，央视网、北京禄米仓新视听产业园协办。活动将最终遴选出5部纪录片和10部短视频选题进行资助扶持，此外还将遴选若干部优秀纪实节目选题予以创作指导。创作计划后续还将举办中外导演创作工作坊、全球展映仪式、海丝国际纪录片大会等活动。

(责编：刘叶婷、杨牧)