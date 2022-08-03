新华社北京8月2日电 题：粗暴干涉中国内政不得人心 国际法和国际关系基本准则不容践踏——多国人士严厉批评佩洛西窜访台湾

美国国会众议长佩洛西2日窜访中国台湾地区。多国人士对此严厉批评，指出此举严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，严重践踏国际法和国际关系基本准则。佩洛西此举在国际社会不得人心，也注定徒劳无果。

中国主权和领土完整不容侵犯

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫谈及佩洛西窜访台湾时向媒体表示，俄罗斯在台湾问题上同中国保持团结一致。“我们尊重中国的主权和领土完整。我们认为，世界上任何国家都无权对此表示质疑，或采取任何煽动性或其他性质的行为。”

“美国对他国的主权和领土完整缺乏尊重，为了自身地缘政治利益而肆意行事。”叙利亚政治问题专家加桑·优素福评论说，中国必将予以有力反制，坚决维护国家主权和领土完整。

在巴基斯坦国际法专家哈桑·阿斯拉姆·沙德看来，美国企图将台湾打造成遏制中国的一个棋子，试探中国底线，挑战中国核心利益，本质上是妄图遏制中国的和平发展。

“美方在涉台问题上说一套做一套，无法取信于人。由佩洛西窜访产生的一切问题责任均在美方，一切后果均应由美方承担。”沙德说。

埃及开罗美国大学政治学教授努哈·贝吉尔注意到，中方此前已向美方发出严正警告。她指出，美国应该明白，粗暴干涉中国内政，中国绝不会坐视不管。

“美国要停止对中国的挑衅，佩洛西不会给台湾带来任何好处。”土耳其前驻华外交官穆斯塔法·诺扬·罗拿说，中国采取反制措施，彰显反“独”促统决心，中国人民将更加团结一心。

挑战一个中国原则徒劳无益

《菲律宾星报》专栏作家李天荣指出，美方多次重申美国的一个中国政策不会改变，但一些政客就是企图挑战一个中国原则，突破政治底线，这表明美国一些人对政治承诺口是心非。

沙德指出，佩洛西到中国台湾地区活动的行径违背美方对华承诺，是严重的挑衅行为。“一个中国原则是国际社会普遍共识。台湾是中国的一部分，这是不会改变的事实。美方必须遵守中美三个联合公报，遵守一个中国原则。”

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说：“美国官员‘访台’严重违反一个中国原则，严重破坏台海地区和平稳定。美方口头上坚持一个中国政策，行动上却耍两面派粗暴干涉中国内政，应予强烈谴责。”

多国人士严正指出，挑战一个中国原则徒劳无益。“世界始终支持一个中国原则。”柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯说：“佩洛西到中国台湾地区活动是肆无忌惮、非法和徒劳的，损害了美国的国际信誉，严重违背一个中国原则。”

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯指出，佩洛西窜访台湾是“愚蠢之举”，“无疑将给美国带来严重后果”。

津巴布韦泛非通讯社总编辑兰加里拉伊·肖克表示：“美国部分政客在涉及中方核心利益的台湾问题上向中国挑衅，必然遭到失败。”

国际法和国际关系基本准则不容践踏

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚指出，佩洛西窜访台湾构成严重挑衅，“美国正走上一条不负责任的加剧对华紧张关系的道路”，严重破坏了国际法和国际关系基本准则。他说，西班牙共产党认为，此访不仅会影响中美关系，还“将对整个世界产生负面影响”。

塞尔维亚前资深外交官、贝尔格莱德平等世界论坛主席日瓦丁·约万诺维奇直言，佩洛西窜访台湾表明美方完全无视国际法准则，这种政策是危险的。

沙德指出，佩洛西窜访台湾违反了联合国宪章和国际法准则，中国有权作出反制。

李天荣表示，世界发展正面临很多不确定性，美国在台湾问题上搬弄是非、试图玩火，可能引发地区局势紧张，破坏地区稳定，阻碍复苏发展。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平则表示，佩洛西窜访台湾是对中国的挑衅，将损害中美关系，破坏地区及世界稳定局面。金平指出，美国应在保持全球产业链和供应链稳定、抗击疫情和经济复苏等方面与中国合作，而不是煽动地区和全球不稳定。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢认为，佩洛西窜访台湾加剧了中美之间的紧张。“此访在世界最大的两个经济体之间引发了一场新的麻烦”，将给世界经济和全球供应链带来严重后果。

几内亚比绍政治学家苏莱曼·卡萨马强调，台湾自古以来就是中国领土，佩洛西窜访台湾再次印证“美国是世界的问题制造者”。

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