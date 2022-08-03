新华社北京8月3日电 题：台湾问题不容任何外来干涉 中国完全统一不可阻挡——海外华侨华人强烈谴责佩洛西窜访台湾

新华社记者

美国国会众议院议长佩洛西2日窜访中国台湾地区，海外华侨华人对此予以强烈谴责。他们表示，台湾自古以来就是中国领土，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，是大势所趋、不可阻挡，坚决支持中国为维护国家主权和领土完整所采取的一切反制措施。

台湾是中国领土不可分割的一部分

“台湾是中国领土不可分割的一部分，任何人、任何势力都不能改变。”俄罗斯中国和平统一促进会常务副会长原毅说，“佩洛西窜访台湾地区严重损害中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，全体中华儿女强烈谴责、坚决反对。”

韩华中国和平统一促进联合总会会长王海军说，台湾自古以来就是中国不可分割的一部分，世界上只有一个中国，两岸同属一个中国。台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力以任何方式进行干涉。

“世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，这具有不容置疑的历史事实和法理基础，得到国际社会普遍承认。”加纳中国和平统一促进会发表声明说，维护国家主权和领土完整是全世界中华儿女的共同责任。

意大利《世界中国》杂志社社长胡兰波说，中方近来已多次向美方表明坚决反对佩洛西窜访台湾地区，中国在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。

格鲁吉亚中国和平统一促进会会长于桦表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是历史事实，也已被国际社会所公认。佩洛西窜访台湾地区严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，损害中美关系，严重破坏台海和平稳定。

绝不允许外部势力干涉中国内政

“我们绝不允许美国挑衅中国，绝不允许美国干涉中国内政。”东部非洲中国和平统一促进会主席韩军说，“佩洛西的窜访，严重伤害全世界所有中华儿女的感情。任何想借台湾问题干涉中国内政、妄图破坏中国和平统一进程的行径，都是在玩火。”

赞比亚中国和平统一促进会发表声明说，佩洛西窜访台湾地区，向“台独”势力发出严重错误信号，极具危险性、挑衅性。这一行径是美国“以台制华”恶毒企图的又一证明，它粗暴干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整，践踏一个中国原则，还将严重破坏台海和平稳定，损害中美关系。

“利用台湾问题干涉打压中国绝不会有好结果！”泰国中国和平统一促进会总会会长王志民说，泰国中国和平统一促进会总会强烈谴责并抗议佩洛西窜访台湾地区，认为此举严重违背一个中国原则和中美三个联合公报。

日本东洋学园大学教授朱建荣强调，一个中国原则是中美关系的政治基础，挑战一个中国原则的行径必将受到中国人民的坚决反击。企图“倚美谋独”、制造分裂的“台独”分子必将受到历史的唾弃。

阿联酋中国和平统一促进会会长陈志祥说：“旅居阿联酋的华侨华人同中国政府和中国人民站在一起，捍卫国家主权和安全利益的决心坚定不移。”

实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望

“中国必须统一，也必然统一。这是历史大势，也是所有华侨华人的心声。”于桦说，“美国政客和‘台独’分裂分子的伎俩不得人心，必将受到全世界爱好和平、维护正义的人们的反对，注定不会得逞。”

约旦华侨沙全表示：“实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，无论身在何处，我们都坚定支持祖国维护国家统一和领土完整的意志与行动，坚决反对‘台独’分裂活动和包括美国政客在内的外部势力干涉。”

“没有任何力量能够阻挡祖国统一大业，一切企图分裂祖国的行径，终将受到历史的审判！”瑞士中国和平统一促进会发表声明说，没有任何势力能遏制中国的发展，中华民族伟大复兴一定会实现。

王海军表示，祖国统一大业是不可逆转的历史必然，是全体中华儿女的共同愿望和坚定意志，旅韩华侨华人团体坚决反对佩洛西窜访台湾地区，反对外部势力干涉中国内政，将继续以实际行动推动祖国早日实现完全统一，为实现中华民族的伟大复兴作出贡献。

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