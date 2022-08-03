美国泰佩思琦集团展台提供个性化皮质挂饰定制服务。

泰佩思琦集团供图

参展观众沉浸式体验“外星人”（ALIENWARE）的电竞太空舱。

戴尔科技集团供图

消费者在资生堂展台体验新品。

资生堂（中国）投资有限公司供图

俯瞰第二届消博会主场馆——海南国际会展中心。

康登淋摄（人民视觉）

7月25日至30日，以“共享开放机遇 共创美好生活”为主题的第二届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）在海南海口举行。其中，国际展区8万平方米，参展企业1107家，参展品牌1643个。参展外资企业代表纷纷表示，消博会为企业搭建展示窗口和交流平台，他们持续看好中国市场，对中国经济发展充满信心。

“进一步参与中国经济的高质量发展”

本报记者 杨 迅

作为连续两年最早报名消博会旅居生活展区的跨国企业之一，戴尔科技集团此番参会收获颇丰。在本届消博会上，戴尔展区面积达500平方米，设置游戏区、创意区、学习和工作区等多个互动区，还特别发布了旗下灵越系列笔记本电脑的最新产品，吸引了众多参展观众驻足体验。

“消博会是中国构建双循环新发展格局和推动更高水平对外开放的重要窗口。”戴尔科技集团全球资深副总裁王利军表示，戴尔通过消博会与中国消费者开展高效双向交流，加深了对中国消费市场的理解，“我们期待结识更多伙伴，创造更多合作机遇，共同助力中国消费市场升级，以科技创新推动社会进步。”

自1998年进入中国以来，戴尔已深耕中国市场24年。“我们积极响应中国创新驱动战略，与北京大学、复旦大学等高校共建AI、VR创客联合实验室。此外，我们还在深圳建立了专门服务中小企业的解决方案中心，从计算、存储、网络到系统搭建，全周期支持中小企业数字化转型。”王利军介绍。

近年来，中国进一步扩大高水平对外开放、持续优化营商环境、提升投资便利化水平，戴尔随着中国改革开放的脚步与中国经济共同发展，对中国营商环境的不断优化深有感触。王利军表示，中国营商环境不断改善，对于在华外企来说意味着广阔机遇。比如，戴尔供应链订单最小从单台做起，与批量生产、批量出口的制造企业相比，在海关申报上面临更高要求。出境口岸的地方政府优化通关报关流程，保证了戴尔生产基地更高效地运行。

海南自由贸易港建设的稳步推进，也为包括戴尔在内的跨国企业带来新机遇。“我们看好海南引领高端消费产品市场的潜力和海南数字化发展的前景。”王利军表示，去年首届消博会期间，戴尔在三亚海棠湾国际免税城开设了“外星人”（ALIENWARE）电脑在中国大陆地区的第一家免税店，也成为海棠湾免税城的首家电子数码类专卖店。今年，戴尔继续加大在海南市场的投入，满足消费者对高端消费电子产品的需求。“未来，我们希望在数字化转型、高端产品制造等方面继续发挥科技力量，成为海南自贸港数字化发展和高端消费市场建设的合作伙伴。”王利军说。

中国是世界货物贸易第一大国，利用外资稳居发展中国家首位，连续多年对世界经济增长年均贡献率接近30%。王利军表示，戴尔看好中国市场，对未来在中国的发展愿景持乐观态度。中国通过消博会主动向世界开放市场，为各国商家提供交流和合作的机会，展现了中国推进高水平对外开放的坚定决心和信心，体现了中国同世界分享市场机遇的意愿，为世界经济复苏注入新动能。“我们正努力从科技创新、供应链合作等方面推进消费提质升级，加大研发投入，加快产品创新，加强数字人才培养，进一步参与中国经济的高质量发展。”

“促进消费行业国内国际双循环”

本报记者 陈尚文

“举办消博会是中国扩大开放、加快构建新发展格局的重要举措，意义重大。”德勤相关负责人施能自对本报记者表示，消博会不仅为各国企业展示最新消费精品、创新服务解决方案等搭建了重要舞台，也为加强各方交流、深化合作提供了宝贵机遇。

德勤在华业务主要包括为中国本土和在华的跨国及高增长企业提供审计、鉴证和咨询等。今年是德勤连续第二年参加消博会。在德勤位于服务消费展区的展台里，简洁时尚的黑色主体钢架结构内，中部造型螺旋向上，与顶端一圈科技感十足的曲面屏相结合，大大小小的球形屏幕和绿色装饰球从穹顶垂下，整个展台犹如一棵生机勃勃的大树。据施能自介绍，今年消博会上，德勤围绕国际消费中心、提升营商环境、数字自贸区建设、“双碳”与可持续发展等热门话题，展开一系列微论坛、产品发布及战略合作协议签约等活动，并发布了《打造可持续的超级智能城市》和《后疫情时代全域消费者运营制胜法则》两份报告。

消博会在海南举办，影响将辐射中国和世界。“对中国消费品行业来说，消博会是推广建设国际旅游消费中心和汇聚优质消费品资源的重要平台，有助于优化中国国内消费市场供给，同时提升海南自贸港国际影响力，打造对外开放新高地，促进消费行业国内国际双循环。”施能自表示。

施能自认为，在当前世界不稳定性不确定性显著上升的背景下，中国继续坚定不移地践行开放理念，通过推动贸易和投资自由化便利化，深化区域经济一体化，同各方加强基础设施“硬联通”以及规则标准“软联通”，巩固供应链、产业链、数据链、人才链，构建开放型世界经济，对于推动世界经济发展至关重要。他认为，不仅是消博会，近年来，进博会、服贸会等一系列重要国际展会在中国相继举行，给各国共享机遇、扩大交流创造了更多平台。

目前，德勤在中国的服务网络覆盖30个主要城市，员工超过2.2万名。2020年1月，德勤中国海南区域总部在三亚正式营业。施能自表示，海南从2018年至2020年连续3年发布优化营商环境的行动计划，在激发各类市场主体活力和创造力的同时，也为企业提供了良好营商环境。比如，去年4月出台的支持海南自贸港建设放宽市场准入特别措施，推进通关模式创新、促进跨境贸易便利化，对海南增强吸引外资、便利跨国投资十分有利。施能自说，在与客户企业的接触过程中，他也能充分感受到各方对于海南贸易投资便利化举措的支持与欢迎。

“发展趋势向好、市场持续开放、政府大力推动、人才力量加强，这些因素为德勤不断深耕中国市场增强了底气与信心，也为外企在华发展带来了宝贵机遇和美好前景。”施能自说。

“中国是创新策源地”

本报记者 白紫微

“这个防晒霜还有其他什么功效？”“我皮肤问题较多，用这款遮瑕效果如何？”“这个新款男士护肤产品和老款比有什么不同？”……走进本届消博会时尚生活展区，远远便能看到资生堂展台内人头攒动，许多参展观众在展示柜前试用该公司最新推出的各类美妆产品。

“参与消博会给我们深入了解中国新兴消费理念和消费潮流提供了宝贵机会，也让我们充分感受到中国愿同世界分享市场机遇、积极推动世界经济复苏的大国担当。”资生堂中国区总裁藤原宪太郎表示。本届消博会上，资生堂携旗下19个品牌的多款新品和热销产品亮相，并带来了行业首创的防晒科技“紫外线转化技术”，希望通过消博会展示多元的品牌矩阵、创新的品牌成果以及前沿的研发理念和技术，为更多消费者带去优质的产品与服务。

中国是资生堂集团最大的海外市场。资生堂深耕中国市场40余年，近年来积极加码本土研发投入，深度参与本土创新协作发展：设立中国事业创新投资室，推动现有业务增长；在上海东方美谷正式启用全新研发基地，探索食品、保健品等美容领域产品开发；启动首个专项投资基金，聚焦美妆、健康等新兴品牌及上下游相关技术服务公司的投资机会……

“可以说，中国是创新策源地。只有为中国市场量身定制的创新才能赢得消费者的青睐。”藤原宪太郎表示，中国市场源源不断地涌现新产品、新品类、新科技，且中国拥有庞大的消费群体，细分市场也拥有足够多的目标消费者。尤其值得一提的是，中国消费者很愿意积极尝试新生事物。与此同时，中国政府大力鼓励创新，并为此营造良好环境。据了解，资生堂在海南运营免税店业务已有10余年。近年来，离岛免税额度提升、免税购物政策逐步完善，进一步推动了免税销售渠道的迅速发展。资生堂在海南的免税业务发展势头强劲，2021年销售额同比增长了一倍以上。

去年12月，资生堂与腾讯达成全球战略合作，将通过数字化解决方案逐步在智慧零售、创新模式、虚拟沉浸式品牌体验等领域展开合作，打造以消费者为中心的业务增长模式。“资生堂将借助数字化营销手段，增强数据应用，深化消费者与产品的互动，继续为中国消费者提供优质服务。”藤原宪太郎表示，中国政府将碳达峰碳中和写入《政府工作报告》，设定了可持续发展和“双碳”目标。这也为资生堂在中国的发展指明了方向。本届消博会上，资生堂通过替换装、空瓶回收和简化包装等产品和项目展示，展现在绿色生产领域的发展成果，以倡导消费者践行绿色消费观，推广绿色可持续的生活方式。

“随着中国对外开放的大门越开越大，我们看到了中国市场的巨大潜力，以及中国推进高水平对外开放的坚定决心。今年消博会再度举办，我们进一步感受到中国全面扩大开放的积极信号，我们十分看好中国的投资环境，更对中国经济发展前景充满信心。”藤原宪太郎说。

“中国食品和饮料市场发展前景广阔”

本报记者 时元皓

“到2050年，我们将实现净零碳排放！”走进本届消博会的雀巢展台，一句标语引人注目。展台内的可持续发展区域展示了该公司在这一领域的努力和成果，以及净零碳排放路线图。“中国的‘双碳’目标在引领全球应对气候变化的新征程中意义重大。我们很荣幸能够在业务中契合中国在气候议题上的政策方向，希望借助此次消博会将更多美味、健康的产品和创新的服务带给更多的中国消费者。”雀巢大中华大区集团事务及可持续发展副总裁方军涛对本报记者表示。

雀巢是首批确认参与第二届消博会的企业之一。“随着海南自由贸易港的建设，海南正在成为中国新一轮对外开放的先锋，消博会也成为全球消费品展示交易的新平台。雀巢期待未来能够持续通过这一平台展示我们在全球的创新成果，并为中国消费者带来更多高品质、营养健康的产品。”方军涛说。

作为全球知名的食品饮料制造商，雀巢在中国发展的过程中，见证了中国食品行业的快速发展，也积极融入并帮助推动相关行业优化升级。“中国消费者的需求在过去几十年间发生了巨大变化，中国食品和饮料市场发展前景广阔。”方军涛说，雀巢积极响应《“健康中国2030”规划纲要》号召，面对中国消费者更加多样的需求，不断优化产品组合、创新服务方案，致力于确保产品质量和提升客户体验，推动食品行业健康发展。今年6月，雀巢发布了面向中国市场的首款碳中和奶粉产品，该产品在生产过程中采用可再生清洁能源。

“中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。作为首批进入中国市场的跨国企业之一，雀巢很荣幸可以作为亲历者，见证并参与了中国与各国的经贸交流合作。”方军涛说，中国现已成为雀巢全球第二大市场。该公司目前在中国已建成22家工厂、3个研发中心和5个创新中心，员工规模超2.6万名，销售产品90%以上为本地生产。

新冠肺炎疫情带来的挑战并没有动摇雀巢继续深耕中国市场的决心。“尽管疫情带来了一些不确定因素，但中国经济表现出高度韧性，并一直引领着全球经济复苏。”方军涛表示，疫情防控期间，雀巢在华投资约2亿瑞士法郎（约合14亿元人民币），在天津增资投建新的宠物食品生产线，在青岛莱西成立产品创新中心，雀巢希望通过这些项目为当地经济发展、民生改善带来新动力，促进当地食品产业转型升级和可持续发展。“我们注意到，近年来，中国持续欢迎外商投资，并致力于营造开放、公平的商业环境。中国为雀巢提供了巨大的增长潜力，我们对中国市场的发展充满信心。”方军涛说。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)