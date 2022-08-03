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《不扩散核武器条约》审议大会在联合国开幕

2022年08月03日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社联合国8月1日电  （记者尚绪谦）《不扩散核武器条约》第十次审议大会8月1日在纽约联合国总部开幕，大会将审议条约执行情况，各国代表将就核裁军、核不扩散及和平利用核能等进行谈判。

　　联合国秘书长古特雷斯在开幕会上致辞说，此次审议大会适逢集体和平与安全处于重要关头，气候危机、严重的不平等、武装冲突、人权侵害、新冠肺炎疫情对个人的冲击和经济的破坏，让世界面临巨大压力，核风险处于冷战以来的最高点。

　　他建议在5个领域采取行动：强化针对核武器使用的规范、减少核战争的风险、缓解中东和亚洲的紧张局势、促进核技术的和平利用、完善《不扩散核武器条约》。

　　《不扩散核武器条约》1970年生效，其主要目标是防止核武器和核武器技术扩散、促进和平使用核能的国际合作以及推动实现核裁军。条约规定生效后每5年召开一次审议大会，审议条约执行情况。此次审议大会为第十次，原计划2020年4月至5月间举行，但因新冠肺炎疫情推迟至今。此次审议大会将持续到8月26日。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月03日 16 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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