新华社北京8月2日电 8月2日深夜，中国外交部副部长谢锋奉命紧急召见美国驻华大使伯恩斯，代表中国政府就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区向美方提出严正交涉和强烈抗议。

谢锋表示，佩洛西冒天下之大不韪，蓄意挑衅玩火，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。性质极其恶劣，后果极其严重。中方绝不会坐视不管。

美国政府必须承担责任。一段时间以来，美方说一套做一套，不断歪曲、篡改、虚化、掏空一个中国原则，企图越红线、搞突破，不择手段打“台湾牌”，而且愈演愈烈，删除美国务院网站“台湾是中国的一部分”等关键表述，将台湾纳入所谓“印太战略”，明目张胆提升美台关系，变本加厉推进对台军售，公然叫嚣助台提升“非对称战力”，为“台独”分裂活动撑腰打气。美国政府本应约束佩洛西恣意妄为，制止佩洛西倒行逆施，却放任纵容，沆瀣一气，加剧台海紧张局势，严重损害中美关系。

谢锋指出，美方必须为自己的错误付出代价。中方将采取必要措施坚决反制，我们说到做到。任何人企图操弄台湾问题捞取政治资本，只会“竹篮打水一场空”，幻想打“台湾牌”炮制政治遗产，终将被钉在历史的耻辱柱上。美方应该立即纠正错误，采取切实措施消除佩洛西窜台恶劣影响。不得错上加错、升级事态，把台海局势和中美关系引向不可收拾的境地。

中方再次敦促美方悬崖勒马，停止在台湾问题上滋事挑衅，停止纵容支持“台独”分裂势力，停止以任何形式打“台湾牌”、搞“以台制华”，停止插手台湾事务、干涉中国内政，以实际行动遵守一个中国原则和中美三个联合公报规定，落实美国领导人作出的“四不一无意”承诺，不得在错误和危险的道路上越走越远。

谢锋强调，大势不可逆，民意不可违，玩火必自焚。台湾是中国的台湾，终将回到祖国怀抱。中国人民不怕鬼、不惧压、不信邪。在中国人民心中，没有什么比捍卫国家主权和领土完整更神圣，没有什么比维护和实现国家统一更重要。任何国家、任何势力、任何人都不要低估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志和强大能力。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 03 版）

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