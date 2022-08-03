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中共中央台湾工作办公室就佩洛西窜台发表声明

2022年08月03日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京8月2日电  8月2日，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区。这是台美勾连的升级，性质十分恶劣，后果十分严重。这是对中国主权和领土完整的严重侵犯，是对一个中国原则和中美三个联合公报的严重违背，是对国际法和国际关系基本准则的严重践踏，是美国对中国作出严肃政治承诺的背信弃义，向“台独”势力发出严重错误信号。我们对此坚决反对，表示严厉谴责和强烈抗议。

　　世界上只有一个中国，台湾是中国一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉。一段时间来，美国政府在台湾问题上屡屡采取错误言行，不断提升台美官方往来层级，加大台美军事勾连，不断售台武器，助台“以武拒统”。美国国会频频发表涉台错误言论，提出并审议通过多部涉台消极议案。美方的做法企图歪曲掏空一个中国原则，打“台湾牌”，“以台制华”，阻挠中国完全统一和中华民族复兴进程。美国现任政府不仅不改变上届政府犯下的严重错误，反而进一步拉拢盟友，拉帮结伙打“台湾牌”，在国际上大肆攻击联合国大会第2758号决议，散布“台湾地位未定”谬论，企图推动台湾问题国际化。

　　“台独”分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。民进党当局顽固坚持“台独”错误立场，甘心为美国反华势力充当遏华棋子，更加肆无忌惮谋“独”挑衅。这完全是误判了形势，打错了算盘！他们为了一己之私，顽固挑战一个中国原则，拒不承认“九二共识”，制造两岸对抗，顽固“倚美谋独”。民进党当局的谋“独”行径和出卖民族利益的与美勾连活动，只会将台湾推向灾难深渊，给广大台湾同胞带来深重祸害。

　　祖国统一和中华民族伟大复兴已经进入不可逆转的历史进程。祖国必须统一，也必然统一。这不以美方一些顽固反华势力的意志而转移，不被“台独”分裂势力的痴心妄想而左右。实现祖国统一的时与势始终牢牢把握在我们的手中。美国反华势力和台湾民进党当局无论采取什么行径，都无法改变台湾是中国一部分的事实。佩洛西之流无论以什么方式“挺台遏华”，都无法阻挡中国统一的历史进程。

　　我们敦促美方看清台湾问题的历史经纬，认清两岸同属一个中国的事实和现状，以实际行动恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报，不要在错误道路上越滑越远。我们正告民进党当局，彻底放弃“台独”图谋，不要在“台独”的死路上一条道走到黑。否则，任何谋“独”行径都将在中国人民反“独”促统的强大力量下粉身碎骨。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月03日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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