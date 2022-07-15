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爱沙尼亚议会授权卡拉斯组建新联合政府

2022年07月15日23:12 | 来源：新华网
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　　新华社塔林7月15日电（记者郭春菊）爱沙尼亚议会15日投票通过改革党主席卡娅·卡拉斯提出的改革党与祖国党和社会民主党组成新联合政府的方案，并授权其组阁。

　　卡拉斯当天在爱沙尼亚议会特别会议上介绍了新执政联盟协议，议会以52票赞成、26票反对的表决结果授权其组阁。根据协议，改革党、祖国党和社会民主党均分包括总理在内的15个内阁职位。新内阁成员名单已于当天公布，卡拉斯出任总理。

　　本月14日，卡拉斯向爱沙尼亚总统卡里斯提出辞去总理职务、解散执政一个多月的改革党少数党政府，并获得批准。卡里斯随即提名卡拉斯为总理人选并组建新内阁。

　　6月3日，由于在福利政策问题上存在分歧，卡拉斯宣布，由改革党和中间党组成的爱沙尼亚联合政府中所有7名中间党部长当天被解除职务，其职位分别由7名改革党部长兼任，直至新联合政府成立。

　　爱沙尼亚改革党在2019年3月举行的议会选举中获得34席，成为议会第一大党，但卡拉斯未能成功组阁。中间党主席拉塔斯于当年4月成立由中间党、保守人民党和祖国党组成的联合政府，并出任总理。2021年1月，拉塔斯因中间党可能涉嫌腐败辞去总理职务。随后，卡拉斯成立由改革党和中间党组成的新执政联盟，卡拉斯出任总理，14名部长职位由两党均分。同年3月，拉塔斯当选爱沙尼亚议会议长。

(责编：白宇、赵欣悦)

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