新华社法兰克福7月15日电（国际观察）欧元汇率创新低加剧欧洲经济困境

新华社记者单玮怡

今年以来，欧元对美元汇率跌幅接近12%。法兰克福证券交易所14日欧元对美元汇率盘中一度跌破1比1，最低触及1比0.9953，收盘时反弹至1比1.0016。近几日欧元对美元汇率跌至平价上下，分析人士认为，受美联储货币政策溢出效应影响，欧元对美元贬值正加剧欧元区经济困境。

欧元对美元汇率持续下跌受多重因素影响，主要与美元走强、通胀高企、能源危机蔓延、欧洲地缘政治局势紧张以及加息预期下欧洲高负债国家风险上升有关。

《华尔街日报》专栏作家詹姆斯·麦金托什9日撰文称，无论是2008年国际金融危机期间美元贬值还是这段时期的升值，都证明美联储是主要央行中对市场影响力最大的执牛耳者，美国正在赢得这场“货币战”。

分析人士认为，强势美元和美国紧缩货币政策产生的负面溢出效应正波及欧洲，使欧元区经济承压。

一方面，美元强势使美国以外的经济体融资更难。

美联储数次领先欧洲央行加息，且加息幅度更大，导致资金流向美国、美元升值。荷兰国际集团经济学家卡斯滕·布热斯基说，在本地区地缘政治紧张的情况下，欧元疲软弊大于利。

科佩公司首席市场策略师卡尔·沙莫塔说，鉴于美元在全球金融体系中的独特地位，资金出于寻求收益和避险的原因而流入美国，对整个外汇市场的主要货币和次要货币造成严重冲击。“随着美元升值，我们将看到全球金融状况进一步趋紧，美元继续在全球呼风唤雨”。

另一方面，美元升值使欧洲进口能源更加昂贵，对欧洲出口利好的效果有限。

英国法通投资管理公司首席投资官索尼娅·劳德说：“我们预计欧洲经济会更早出现衰退。由于美国是能源出口国，欧元区国家是进口国，在当前的能源价格下，双方地位截然不同。”

德国《周日交易所》网站称，虽然欧元贬值有利于出口，但全球疫情肆虐的大背景下，制造业受限于供应链瓶颈，例如汽车行业的芯片短缺问题严重，导致公司出口受到较大影响。此外，全球经济发展迟缓，通货膨胀困扰下的各国需求不振，并不看好欧元贬值对出口的提振效果。

德国《时代》杂志发表评论称，与德国不同的是，美国企业的海外销售额在其经济总量占比要小很多。同时，强势美元使进口商品更便宜，从而对美国通货膨胀有抑制作用。

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