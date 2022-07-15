人民网雅加达7月15日电 （记者张杰）当地时间15日上午8点，由中国国家铁路集团有限公司牵头、中铁电气化局承建印尼雅万高铁德卡鲁尔车站至动车所间走行线首组接触网腕臂成功安装，雅万高铁接触网施工全面展开。

雅万高铁四电工程项目按照中国技术标准进行设计并使用中国设备，其中直接向高速列车供电的接触网系统，就采用中国企业自主生产的“简统化”接触网装备。

“简统化”，即接触网零部件及安装“简单统一标准化”，具有“三统、一提高”的特性，即“统一技术参数、统一并简化装备结构形式、统一并减少零部件种类，提高关键零部件服役性能”，是拥有完全自主知识产权的中国标准接触网。目前，该产品已在国内的京哈高铁北京至沈阳试验段、京张高铁崇礼支线、浩吉铁路、盐通高铁等铁路项目中使用，稳定可靠，各项指标均符合《高速铁路接触网运行维修规则》铁路标准要求。

为确保施工质量，施工单位在腕臂配制和安装之前，对作业人员进行了技术交底，根据测量数据修正了腕臂计算软件参数，对本段支柱腕臂进行了计算和模拟装配，达到设计标准并导出腕臂配制各部位参数，并由中国自主研发的数控腕臂预配平台通过计算机、自动控制技术实现自动测量，腕臂管自动切割、打孔，确保了安装一次合格，满足设计要求。

印尼雅万高铁全长142.3正线公里，采用全系统、全要素的中国高铁体系，其中腕臂共计7605套，全部采用新型简统化高速铁路接触网腕臂。

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