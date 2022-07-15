完工仪式现场。中国电建供图

人民网雅加达7月15日电 （记者张杰）当地时间15日上午，由中国国家铁路集团有限公司牵头、中国电建承建的雅万高铁两处“四电”房屋主体工程施工完成，成为全线首批完工的“四电”房屋工程。

雅万高铁全线“四电”房屋共计73处，此次主体完工的两处通信基站分别位于DK2+650和DK62+660。中国电建负责实施起点到DK85区间共计37处“四电”房屋，目前已有15处进场施工。随着全线建成通车总目标的日益临近，“四电”房屋施工成为现场关键工作，对于工程顺利完成有重要意义。对此，施工单位高度重视，主动作为，见缝插针，全力以赴抢工期、抓生产、保进度，严格落实工艺标准，严把关键工序验收，落实安全质量责任，全力推进“四电”房屋施工建设。期间通过多次与当地村民协调沟通、24小时不间断作业、生产技术人员轮班蹲点指导等方式，合理调整现场施工组织，保障了现场安全高效施工，在全线率先完成了两处“四电”房屋（通信基站）主体工程，为“四电”工程启动提供了基本条件。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，是中印尼两国务实合作和共建“一带一路”标志性项目，也是中国成套技术整体走出去首条高铁、东南亚第一条时速350公里的高铁，中印尼两国人民十分关注，两国领导人高度重视。项目建成通车后，雅万双城的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，将极大改善当地交通状况，助力区域经济社会发展。

DK2+650“四电”房屋远景航拍。中国电建供图

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