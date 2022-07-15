新华社北京7月15日电 美国纽约市一个联邦陪审团13日裁定，中央情报局前软件工程师乔舒亚·舒尔特向维基揭秘网站泄露该机构“最有价值”的黑客工具，犯有盗取及输送国防信息罪。

陪审团裁定，舒尔特所受8项间谍罪相关指控和1项妨碍公务罪指控成立。每项间谍罪指控最高可判10年监禁，这意味着现年33岁的舒尔特可能面临数十年牢狱生活。

美国网络战“暗器”遭暴露

据检方指控，舒尔特原先为中情局精英黑客小组工作，偷取中情局的黑客工具库“宝库7号”文件，并在辞职后将其发送给维基揭秘网站，2017年3月被中情局发现。

这张2008年8月14日的资料照片显示，在美国弗吉尼亚州兰利，一名男子走过中央情报局总部的大厅。新华社/路透

“宝库7号”据信结合多种计算机病毒、恶意软件、木马程序等，用于侵入并破坏目标电脑和技术系统，是中情局从事网络战的重要武器。

这一泄密事件揭露了中情局如何侵入海外用户的苹果和安卓智能手机系统，或在网络电视机植入窃听程序，以刺探外国情报。舒尔特在位于弗吉尼亚州兰利市的中情局总部工作期间曾帮助设计这些“黑客工具”。

检方说，舒尔特“明知其泄露的工具一旦被公之于众，会使它们实质性失效，所造成的危害可能对本国构成极大威胁，这起泄密事件向那些希望伤害我国利益的人提供关键情报，对我国情报界造成灾难性影响”。

检方说，舒尔特认为他针对工作环境的投诉未受重视，因而对中情局“充满怨恨”，决定报复，共计偷取、泄露8761份相关文件。

舒尔特不承认有罪。他在法庭上为自己辩护说，中情局和联邦调查局因为自身泄密丑闻而难堪，于是把他当作“替罪羊”。

“最具破坏性”的泄密事件

维基揭秘网站2017年曝光又一批美国机密情报档案后，调查人员很快把舒尔特列为嫌疑人，但当时在其电脑里只搜到大量儿童色情图像，并无泄密证据。舒尔特同年9月被控犯持有和传输儿童色情图像罪，后又被控犯间谍罪。

法院并未决定判决日期。不过，舒尔特2018年起就被关押。检方指认他在押期间仍试图泄露更多机密材料，继续与美国政府的“信息战”。

联邦检察官达米安·威廉姆斯说，舒尔特犯下美国历史上“最具破坏性的间谍罪行之一”。

5月17日，民众在伦敦英国内政部大楼门前举行示威活动。由于担心英国内政部不久将批准向美国引渡“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇，数百名英国民众17日在内政部大楼门前举行示威活动，呼吁阻止将阿桑奇引渡至美国。新华社记者李颖摄

法新社报道，这起损失惨重的泄密事件促使美国政府考虑对维基揭秘网站采取严厉打击措施，时任中情局局长迈克·蓬佩奥把该网站定性为“敌对情报机关”。随后，美国政府对网站创始人朱利安·阿桑奇提起间谍罪诉讼，后者逃至海外，辗转躲避美国通缉，眼下在英国身陷囹圄。

英国政府6月17日批准英方向美国引渡阿桑奇，维基揭秘网站方面已经上诉。阿桑奇如果被引渡到美国，或将面临最高175年监禁。（沈敏）

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