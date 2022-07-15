人民网罗马7月15日电 （记者谢亚宏）意大利首届 "地中海葡萄酒、食品及旅游 "国际贸易博览会日前在那不勒斯举行。此次活动由意大利农业产业链协会主办，联合国粮农组织，国际意大利-拉丁美洲组织，意大利农业、食品和林业政策部，坎帕尼亚大区和那不勒斯政府是活动的合作伙伴。

意大利外交部长路易吉·迪马约出席博览会开幕式并发表致辞。他强调，意大利的产品在世界范围内享有很高的信誉和赞赏，希望各家参会展商抓住机遇，创造商机。

博览会期间，意大利食品业、葡萄酒和旅游业公司与来自欧洲和海外的商家举行会面，围绕国际化、时尚、农业食品、葡萄酒、旅游和绿色经济等主题举行了一系列的圆桌会议。在欧洲丝绸之路促进会会长、中欧国际律师事务所创始人董丽芳律师在圆桌会议中受邀致辞。她介绍了中国在改革开放44年后的演变、中欧、中意之间的外交和贸易关系变化，并为在场的企业提供了一些成功进入中国市场的切实可行的建议。

在此次博览会上，意大利农业产业链协会与欧洲丝绸之路促进会签署了谅解备忘录，未来将在促进意大利企业的国际化，吸引外商投资农业食品、旅游和可再生能源领域方面加强合作。双方均认为，中国市场对意大利企业来说是一个巨大的机遇，该谅解备忘录的签署将促进中意两国企业间的交流。

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