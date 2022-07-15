人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

第八届金砖国家劳工就业部长会议召开

2022年07月15日08:38 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月14日电 7月14日，第八届金砖国家劳工就业部长会议以视频方式召开。人力资源和社会保障部部长周祖翼主持会议并发言。会议讨论了绿色就业与可持续发展、技能开发以实现有韧性的复苏、新就业形态劳动者权益保护等议题，回顾了金砖国家劳动研究机构网络的研究成果，通过了《金砖国家劳工就业部长会议宣言》和《金砖国家新就业形态劳动者权益保护指南》等成果文件。

　　会议明确，劳工就业部长将响应金砖国家领导人的号召，展现实现以人为本复苏的信心和决心，携手推动更加强劲、健康和可持续的全球发展。

　　周祖翼介绍了中国政府在推动绿色就业、开展职业技能培训、维护新就业形态劳动者劳动保障权益方面采取的措施和取得的成效。他强调，中国政府始终坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移走共同富裕道路，深入实施就业优先政策，以发展促就业、以就业保民生。

　　周祖翼就金砖国家劳工就业领域合作提出三点建议：一是坚持团结协作，构建劳动世界命运共同体；二是坚持以人民为中心，推动实现以人为本的复苏；三是坚持创新引领，共创劳动世界美好未来。

　　金砖国家劳工就业部长会议始于2016年，每年举办一届，已成为金砖国家合作机制的重要组成部分。今年的会议由中国人力资源和社会保障部主办，南非就业和劳动部副部长莫洛依、巴西劳工和社会保障部部长奥利维拉、俄罗斯劳动和社会保护部常务副部长巴塔琳娜、印度劳动和就业部部长亚达夫、国际劳工组织总干事莱德、国际社会保障协会主席布罗伊尔等出席会议。

(责编：高歌、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部