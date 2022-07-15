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拜登称希望说服伊朗恢复履行伊核协议

2022年07月15日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷7月14日电（记者尚昊 王卓伦）正在以色列访问的美国总统拜登14日表示，希望说服伊朗恢复履行伊核协议，外交是实现伊朗无核武器目标的最佳方式。

　　拜登是在与以色列总理拉皮德举行的联合记者会上作上述表示的。双方在当天的会谈中就伊核问题、巴以问题、以色列与阿拉伯国家关系正常化问题等进行了讨论。

　　此外，据以色列《耶路撒冷邮报》报道，拉皮德在会谈中提出就恢复履行伊核协议谈判为伊朗设立最后期限，但拜登表示拒绝。

　　拜登13日抵达以色列，开始其就任美国总统以来对中东地区的首次访问。拜登将于15日访问巴勒斯坦约旦河西岸地区。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。6月28日至29日，在欧盟协调下，伊朗和美国在卡塔尔首都多哈举行间接谈判，未取得明显进展。

　　以色列政府此前多次呼吁美国不要重返伊朗核协议。

(责编：高歌、燕勐)

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