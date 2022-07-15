新华社巴黎7月14日电（记者唐霁）法国一年一度的国庆阅兵式14日在首都巴黎举行，法国总统马克龙在香榭丽舍大街检阅部队。法国在此次阅兵式上展示的新式武器装备以及奥运元素受到各方关注。

7月14日，法国总统马克龙在巴黎协和广场国庆阅兵式现场检阅队伍。新华社记者 高静 摄

据介绍，在此次国庆节阅兵式上，法国共出动6300余人、181辆军车、200匹战马以及80余架军机。在阅兵式上展示的法军新式武器中，包括陆军新一代多用途装甲车、正部署在非洲萨赫勒地区的“收割者”无人机等。

为迎接2024年巴黎奥运会，在阅兵式的最后阶段，9名在奥运会和残奥会上获得奖牌的法国运动员佩戴奖牌出现在协和广场上，面向主席台与现场其他人员一起高唱法国国歌《马赛曲》。

马克龙在阅兵式结束后接受电视台采访时表示，政府将采取措施应对通货膨胀、能源价格上涨对法国人购买力造成的影响。他表示，政府今年将在提高购买力、充分就业和再就业培训等问题上提出改革措施，并于2023年夏天重启退休制度改革。

据法国媒体报道，为确保国庆节阅兵式顺利进行，政府在法国全境部署了12.5万名警察和宪兵。

1789年7月14日，法国人民攻克了象征法国封建统治的堡垒巴士底狱。1880年7月6日，法兰西第三共和国颁布法令，将7月14日定为法国国庆节。

这是7月14日在法国巴黎协和广场拍摄的国庆阅兵式现场。新华社记者 高静 摄

这是7月14日在法国巴黎协和广场拍摄的国庆阅兵式现场。新华社记者 高静 摄

7月14日，法国总统马克龙在巴黎协和广场国庆阅兵式现场检阅队伍。新华社记者 高静 摄

这是7月14日在法国巴黎协和广场拍摄的国庆阅兵式现场。新华社记者 高静 摄

7月14日，法国总统马克龙（前左二）在巴黎协和广场出席国庆阅兵式。新华社记者 高静 摄

这是7月14日在法国巴黎协和广场的国庆阅兵式上拍摄的“法兰西巡逻兵”飞行表演队。新华社记者 高静 摄

7月14日，法国空军飞机参加在法国巴黎举行的国庆阅兵式。新华社记者 高静 摄

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