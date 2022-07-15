新华社联合国7月14日电 中国常驻联合国副代表戴兵14日在安理会哥伦比亚问题公开会上发言，希望哥新政府巩固来之不易的和平成果。

戴兵说，中方欢迎哥伦比亚顺利举行总统选举，赞赏当选总统佩特罗把实现和平作为新政府的核心目标。中方希望哥新政府在已有成果基础上，积极推进哥伦比亚和平进程，努力解决和平协议落实过程中的困难和挑战，巩固来之不易的和平成果。

戴兵表示，哥伦比亚非法武装团伙在部分地区的暴力活动蔓延，严重威胁平民安全，成为影响和平进程的干扰因素。中方希望哥新政府致力于通过对话谈判彻底结束武装冲突，并在政府缺乏有效控制的前冲突地区加强安全力量部署，保护平民，特别是妇女儿童和少数族裔及前武装人员的安全，改善前冲突地区安全形势。

戴兵说，实现发展是铲除暴力和冲突根源的根本手段。全面落实和平协议中关于农村改革、前武装人员重返社会、非法作物替代种植等内容，需要哥政府持续投入，加快推进土地和住房分配项目，为前武装人员重返并融入社会提供必要条件，并确保各地区实现平衡发展。

戴兵说，哥伦比亚和平进程是通过对话谈判结束冲突、重建和平的成功故事。中方坚定支持哥伦比亚为全面落实和平协议所作努力，愿同国际社会一道，继续支持“哥人主导，哥人所有”的和平进程，期待哥伦比亚人民在国家建设与发展道路上取得更大成就。

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