人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国代表希望哥伦比亚新政府巩固和平成果

2022年07月15日07:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国7月14日电 中国常驻联合国副代表戴兵14日在安理会哥伦比亚问题公开会上发言，希望哥新政府巩固来之不易的和平成果。

　　戴兵说，中方欢迎哥伦比亚顺利举行总统选举，赞赏当选总统佩特罗把实现和平作为新政府的核心目标。中方希望哥新政府在已有成果基础上，积极推进哥伦比亚和平进程，努力解决和平协议落实过程中的困难和挑战，巩固来之不易的和平成果。

　　戴兵表示，哥伦比亚非法武装团伙在部分地区的暴力活动蔓延，严重威胁平民安全，成为影响和平进程的干扰因素。中方希望哥新政府致力于通过对话谈判彻底结束武装冲突，并在政府缺乏有效控制的前冲突地区加强安全力量部署，保护平民，特别是妇女儿童和少数族裔及前武装人员的安全，改善前冲突地区安全形势。

　　戴兵说，实现发展是铲除暴力和冲突根源的根本手段。全面落实和平协议中关于农村改革、前武装人员重返社会、非法作物替代种植等内容，需要哥政府持续投入，加快推进土地和住房分配项目，为前武装人员重返并融入社会提供必要条件，并确保各地区实现平衡发展。

　　戴兵说，哥伦比亚和平进程是通过对话谈判结束冲突、重建和平的成功故事。中方坚定支持哥伦比亚为全面落实和平协议所作努力，愿同国际社会一道，继续支持“哥人主导，哥人所有”的和平进程，期待哥伦比亚人民在国家建设与发展道路上取得更大成就。

(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部