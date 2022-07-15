本报记者 张慧中

德国联邦数字化和交通部与德国铁路公司（德铁）近日共同宣布，将于2024年对德国铁路交通网络进行全面整修。德国铁路总长超过3.3万公里，重点使用的核心铁路段约3500公里，每天有约5.1万列客货运列车运行。德国计划到2030年将核心铁路段延长至9000公里，每日铁路客货运列车总数增加至5.9万列，并将与欧洲各国形成更好的铁路连接网络。

德国联邦数字化和交通部部长佛尔克·维辛表示，德国的铁路网络经过多年运营，已进入“极限”状态，很多路段的信号箱等基础设施已经过时，极易出现故障。此次整修将针对客货运繁忙路段，重点提高铁路性能，全面替换或改进老旧和易发生故障设施，使铁路网络达到一流设备标准；同时加强运营系统数字化，利用高性能故障清除和诊断系统不间断提供铁路系统状态信息。

数据显示，2019年，德国铁路运送旅客约29亿人次，铁路客货运带来约221亿欧元收入，共有16.7万名员工在铁路相关岗位就业。然而，由于基础设施老旧，德国铁路列车经常出现拥堵或晚点现象。统计表明，2021年，德国城际列车准点率仅为75.2%，货运列车准点率为71%。一些乘客因此转而选择公路客运或民航等交通方式。这进一步加剧了德铁亏损。资金短缺反过来又成为德国铁路基建改善的掣肘。据统计，2017年，德国铁路基建的人均支出额仅为66欧元，与欧洲其他国家相比，这一数额很低。

近年来，德国政府采取多种方式推进铁路交通设施升级。2020年1月，德国联邦数字化和交通部宣布在2030年前与德铁共同出资860亿欧元，用于现有铁路系统的现代化改造，包括维修或翻新铁轨、车站、信号箱及能源供应装置等。同年6月，德国政府通过《铁路运输总体规划》，对改进铁路基建、实施降低噪声及气候保护措施、增加列车相关的创新技术研发等作出详细规定。

为更好满足铁路客货运需求，德铁正在修建新铁路线，并计划在2030年前新购买120列长途客运列车和300列货运列车，同时改造现有的部分列车，将客运量提升12%。德铁还计划在列车中引入欧洲列车控制系统、数字信号技术、智能诊断系统、机器人等技术手段，以便对列车进行更高效的维护，同时减少列车在车站的停靠时间，为列车运行提速。目前，德铁正对全国铁路段进行减噪设施改造，包括在铁路沿线安装隔音屏障、为列车安装降噪设备等，已有2000公里铁路完成改造。到2030年，德国铁路沿线约一半居民有望摆脱铁路噪声困扰。

德铁预计，通过铁路基础设施改善升级，到2030年德国铁路客运人数将翻一番，货运市场份额将由当前的18%提升至25%，每年碳排放量将减少约1050万吨。

（本报柏林7月14日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 17 版）

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