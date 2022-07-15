本报记者 毕梦瀛

田野上空，无人机盘旋着采集数据；温室里，科研人员认真观察记录不同品种幼苗的生长情况，使用精密仪器筛选种子，培育受虫害和杂草影响更小的优良品种……这是记者近日赴巴西伯南布哥州彼得罗利纳市一处农场兼农业研发中心探访时看到的工作景象。研发中心产品安全总监若泽对记者表示，中心注重对生物技术和基础设施的投入，同时加强数字化转型，充分利用高级数据分析和农业建模数字技术服务当地农民。农户可以通过中心庞大的数据库，对种植效果进行比较跟踪，更好地管理运营农场并优化产量。

农业在巴西经济发展中占有重要地位。长期以来，巴西政府高度重视科技应用促进农业发展。通过提供财政资金支持和政策保证，巴西已形成由农业科技创新研究机构、推广机构和相关辅助支持措施组成的农业科技创新体系，有效推动了该国农业的专业化和规模化发展。巴西利亚大学教授阿布雷乌对记者表示，巴西近年来十分注重政府、农业研究机构、大学等各机构间的协作，从而加快实现科技与农业的融合。这些机构是巴西农业科技创新的主要力量，能够从多角度为农业可持续发展提供支持。

巴西农牧业研究所是该国最大的农业科研机构。该研究所对巴西各个地区的农业生产条件，如土地、气候、水源、市场等，进行了大量的考察研究，最终确定适宜在各地区种植的农作物品种。联邦政府则据此制定出区域规划，采取相应的鼓励措施或制定推广政策，引导当地农民或农场主调整生产方式，引进和采用农作物优良新品种，放弃传统农作物转而改种经济价值更高、更有利于保护环境的其他农作物，从而取得最佳的农业生产效益。

巴西政府对农业科技创新的重视，在农业发展中起到了关键作用。在其引导下，巴西农业生产者积极寻求通过科技应用促进农业发展。前不久，巴西东北部皮奥伊州大拜沙杜里贝罗市迎来该国首个采用5G技术的农场。农场主可以实时监测动物健康状况，并利用无人机捕获和传输的高清图像提高田间日常工作效率。农场还应用人工智能技术，配备有能够自主作出智能决策的机器人，包括拖拉机、收割机等在内的农业机器获得了更大自主性。采用先进的科技后，农场的生产效益预计可提升20%至30%。

除5G技术外，自动驾驶技术也逐渐走进巴西农场。自动驾驶卡车已开始用于当地甘蔗收割工作。通过自适应巡航控制、全球定位系统和地理参考数据等，这些卡车可以通过计算机预先确定精确到厘米的收割路线。与拖拉机相比，自动驾驶卡车在收割过程中可节省40%的燃料消耗以及30%的维修及维护成本，效率更高、更稳定、对环境影响更小。据当地媒体报道，到2022年底，将有约580辆自动驾驶卡车交付到客户手中。

（本报巴西彼得罗利纳电）

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)