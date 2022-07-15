本报记者 沈小晓

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近年来，中东地区电子商务呈现强劲发展势头，在销售、物流、支付等方面取得了明显进展。地区国家纷纷出台相关政策和举措，加大力度推动数字经济发展，并不断深化与中国的数字合作。

迪拜南部电子商务区与全球市场调研机构欧睿国际近期联合发布的报告显示，2021年中东地区电子商务市场规模约为317亿美元，预计到2025年将超过490亿美元。分析指出，中东地区拥有较高的互联网普及率、庞大的消费者群体等有利条件，电子商务发展潜力巨大。

地区电商市场持续升温

R2S是埃及一家为电商提供物流解决方案的科技公司。疫情防控期间，公司业务量激增，尤其是电子产品、美容产品和健身器材等领域业务需求量很大。R2S创始人兼首席执行官迈赫迪·奥拉比表示，当前消费模式正在发生变化，网上购物更加便捷，应该紧紧抓住发展机遇。

埃及青年商人协会发布的一项报告显示，2021年埃及电商交易额达800亿埃镑（约合42亿美元）。其中，电子产品交易额名列榜首，占28%。该协会表示，电商发展将吸引更多的外国直接投资，对埃及经济产生积极影响。沙特政府发布的数据显示，沙特电子商务销售额持续上涨，2021年仅通过马达卡支付的电子商务销售额就达82.3亿沙特里亚尔（约合22亿美元），创该国电商最高销售纪录。

近年来，卡塔尔积极建立和完善电子商务管理机制，2019年推出电子商务认证制度，极大促进了当地电商市场持续健康发展。卡塔尔商会的研究报告显示，2020年该国电商市场价值超过22亿美元，同比增长47%。

为保证电子商务的安全性，阿联酋阿布扎比伊斯兰银行与信用卡公司维萨合作，为电子交易提供生物识别身份验证。该银行零售银行业务主管菲利普表示，随着电子商务的普及，人们对数字支付安全性的需求增大。

中东地区电子商务的增长还在一定程度上推动了地区智慧物流的发展。科威特2021年提出建设数个现代化物流城市，将该国打造成区域性物流转运中心，以支持国内贸易并吸引全球投资。

维萨公司中东和北非地区总经理马尔塞洛·巴里科尔迪表示，阿联酋乃至中东和北非地区的数字支付系统发展迅猛，疫情倒逼电商和数字支付变革加快步伐。埃及通信部中阿技术转移中心主任沙伊玛·希拉勒表示，过去几年电子商务在中东国家方兴未艾，“电商带来了不同的生活方式和经济模式，未来发展空间巨大”。

行业支持政策接连出台

近年来，中东多国重视推进数字化转型，不断加大政策支持力度，改善数字经济营商环境，助推电子商务发展。

阿联酋市场是中东地区最具活力的电子商务市场之一。2018年，迪拜自由贸易区理事会推出电子商务相关条例，加大吸引外国直接投资力度。2020年，迪拜海关推出跨境电子商务平台，通过简化申报、自动退税等方式，使电子商务运营成本降低了20%。去年，中东地区首个电子商务自贸区——迪拜商业城启动第一阶段开发运营，将为区域电子商务贸易提供基础设施和包括战略咨询、地区电子商务法规指导以及物流解决方案等在内的综合服务。

埃及政府于2017年与联合国贸发会议、世界银行等国际组织合作推出埃及国家电子商务战略，为该国电子商务发展制定框架和路线。作为埃及“2030愿景”的一部分，埃及制定了“信息和通信技术战略2030”，重点发展信息和通信技术基础设施、鼓励数字创新、改革数字政府服务、提高数字和金融包容性、保障网络信息安全等。近日，埃及政府正式启动“数字埃及平台”，推动政府数字化转型，促进电子商务、远程医疗、数字教育等数字服务的发展。

沙特于2019年成立电子商务委员会，推出39个行动倡议来支持电子商务发展，并于同年通过沙特第一部电子商务法，防止在线零售欺诈、数据泄露等违法行为。2021年，沙特中央银行首次批准针对电商快递的保险服务，支持电子商务的发展。

近期，由巴林、约旦、科威特、巴基斯坦和沙特联合创建的数字合作组织推出“提升50”倡议，支持5万家中小型企业在未来3年内实现在线销售。该倡议还预计通过电子商务创造5000个工作岗位，尤其关注女性和年轻人创业。

在谈及中东电子商务未来发展方向时，摩洛哥经济学家艾哈迈德·希沙姆表示，未来需要在数字支付、物流、消费者理念等方面进行更多投资，以帮助电商平台和消费者之间建立信任关系，吸引更多人参与电子商务。

对华数字合作不断深化

中国与中东各国经贸往来日益密切，双方电商合作展现出巨大活力和潜力，多家中国跨境电商企业相继加大在中东市场的投入。

目前，中国与科威特、阿联酋等中东国家签署了电子商务合作的谅解备忘录并建立双边合作机制，共同为电子商务创造良好的发展环境，支持双方企业开展项目合作。2021年，中国同阿拉伯国家联盟共同发表《中阿数据安全合作倡议》，阿拉伯国家成为全球首个与中国共同发表数据安全倡议的地区，进一步推动双方数字合作取得更大成果。数据显示，中国电商平台在海湾六国互联网用户覆盖率已达80%。

中国与中东国家在相关基础设施建设、人才培养、移动支付普及等领域的交流合作日益广泛。今年初，沙特数字学院与中国企业签署谅解备忘录，计划在沙特当地培养一批人工智能、云计算、网络安全和5G网络等领域的信息科技人才，进一步促进该国数字化转型。据了解，中国企业还与阿联酋、科威特、巴林等国的电信运营商签署技术协议，合作建设5G网络。沙特邮政运营副总裁哈立德·扎恩表示，中国电商拥有丰富的移动支付专业能力和经验，沙特将借助这些领先技术，提高移动支付在沙特的渗透率，进一步激活商业活力和发展潜力。

阿联酋驻华大使阿里·扎希里认为，跨境电子商务和数字应用在阿中交流合作中将呈现更多的可能性，“我们很高兴看到中国的电商平台展示了更多阿联酋品牌，阿联酋跨境电子商务平台希望与中方展开更多合作，为消费者提供更好的产品和服务。”

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)