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中国警队赴克罗地亚开展警务联巡

2022年07月15日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月14日电  （记者张天培）记者从公安部获悉：7月14日，2022年中克警务联合巡逻中国警队出征仪式在广东省公安厅举行。来自广东、福建、浙江、山东4省的8名民警将代表中国公安机关前往克罗地亚，在萨格勒布、杜布罗夫尼克、扎达尔、普利特维采湖群国家公园等地同克警方开展联合巡逻。

　　据介绍，应克罗地亚警察总局邀请，公安部组建的联巡警队将于7月15日赴克罗地亚执行中克联合警务巡逻任务。中方8名联巡警员将与克方警员混编组队，开展为期一个月联合巡逻执勤，协助旅克中国公民和华侨华人解决相关安全诉求，并与克警务部门搭建良好的沟通渠道。联巡期间，警队还将走访在克中资企业、华人侨社，广泛了解安全保障需求，开展电信网络诈骗防范宣传，并与克执法部门交流工作经验。

　　据介绍，本次警务联巡是2020年以来，中国警队首次赴外执行联合巡逻任务。今年恰逢中克建交30周年，此举将为深化中克双边关系和推动共建“一带一路”作出积极贡献。

　　2016年以来，公安部先后与意大利、克罗地亚、塞尔维亚三国执法部门建立了警务联巡机制。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月15日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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