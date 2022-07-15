新华社北京7月14日电 7月14日，第八届金砖国家劳工就业部长会议以视频方式召开。人力资源和社会保障部部长周祖翼主持会议并发言。会议讨论了绿色就业与可持续发展、技能开发以实现有韧性的复苏、新就业形态劳动者权益保护等议题，回顾了金砖国家劳动研究机构网络的研究成果，通过了《金砖国家劳工就业部长会议宣言》和《金砖国家新就业形态劳动者权益保护指南》等成果文件。

会议明确，劳工就业部长将响应金砖国家领导人的号召，展现实现以人为本复苏的信心和决心，携手推动更加强劲、健康和可持续的全球发展。

周祖翼介绍了中国政府在推动绿色就业、开展职业技能培训、维护新就业形态劳动者劳动保障权益方面采取的措施和取得的成效。他强调，中国政府始终坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移走共同富裕道路，深入实施就业优先政策，以发展促就业、以就业保民生。

周祖翼就金砖国家劳工就业领域合作提出三点建议：一是坚持团结协作，构建劳动世界命运共同体；二是坚持以人民为中心，推动实现以人为本的复苏；三是坚持创新引领，共创劳动世界美好未来。

金砖国家劳工就业部长会议始于2016年，每年举办一届，已成为金砖国家合作机制的重要组成部分。今年的会议由中国人力资源和社会保障部主办，南非就业和劳动部副部长莫洛依、巴西劳工和社会保障部部长奥利维拉、俄罗斯劳动和社会保护部常务副部长巴塔琳娜、印度劳动和就业部部长亚达夫、国际劳工组织总干事莱德、国际社会保障协会主席布罗伊尔等出席会议。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 03 版）

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