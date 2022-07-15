新华社南宁7月14日电 （记者郭轶凡）国务委员兼外长王毅14日同柬埔寨副首相贺南洪共同主持中柬政府间协调委员会第六次会议，会议以视频方式举行。

王毅说，在习近平主席和柬埔寨领导人的战略引领下，中柬全方位合作不断取得新成果。明年中柬将迎来建交65周年，两国命运共同体建设也将完成第一个五年行动计划。中方愿同柬方一道，推动两国合作始终走在时代前列，更有力服务各自国家发展，更有力促进地区发展繁荣。双方要坚定信心、排除干扰，以更全面、更深入建设命运共同体为主线，谱写新时代两国关系高质量发展新篇章。

贺南洪表示，柬埔寨坚定奉行一个中国政策，坚定支持习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，预祝中共二十大圆满成功。柬方坚定致力于构建柬中命运共同体，巩固柬中“铁杆”友谊，更好造福两国和两国人民。

双方就下步合作作出规划：一是保持高层战略协调，二是强化政治安全保障，三是筑牢务实合作根基，四是夯实友好民意基础，五是加强多边事务协调合作。会后，双方共同宣布签署人力资源、基础设施等合作文件。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 03 版）

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