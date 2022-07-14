新华社波德戈里察7月14日电（记者石中玉）由中国企业承建的黑山南北高速公路优先段通车仪式13日晚在黑山首都波德戈里察举行。黑山总统久卡诺维奇、总理阿巴佐维奇、副总理易卜拉希莫维奇等黑山官员以及中国驻黑山大使馆临时代办华亚芳出席通车仪式。

阿巴佐维奇在致辞中感谢所有建设者的付出，并表示在黑山国庆节开通高速公路优先段具有特殊意义。他说，黑山今天不仅开通一条道路，更是为黑山人民福祉和经济发展开辟新前景。

易卜拉希莫维奇在接受记者采访时说，南北高速公路优先段的顺利完工并通车，展现了黑中两国之间的友好合作。这条高速公路既能激发黑山北部经济活力，又能促进黑山整体经济发展。这还是一条“互通之路”，不仅将密切黑山人民之间的联系，而且将深化黑山与地区国家、欧盟之间的联系，加强黑山与中国乃至世界的联系。

华亚芳在致辞中说，黑山历史上的首条高速公路可谓是一项“世纪工程”，其开通不仅将为黑山带来畅通南北的“发展之路”，也将为深化中黑合作带来一条“友谊之路”。中方愿本着人类命运共同体理念和开放包容的伙伴精神，推动中黑务实合作在“一带一路”和中国—中东欧国家合作框架下取得更好发展，切实增进两国人民福祉。

黑山南北高速公路项目南起海滨城市巴尔，北至黑山与塞尔维亚边境城市博利亚雷，全长约180公里。其中，优先段长约41公里，由中国路桥工程有限责任公司承建。优先段共有16座隧道，20座桥梁，互通立交3座，项目桥隧比例约60%，是南北高速公路项目中技术和施工难度最大的一段。

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