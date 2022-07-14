新华社联合国7月13日电（记者尚绪谦）联合国安理会13日分别通过决议，决定延长联合国支助荷台达协议特派团（荷台达协议支助团）任期以及利比亚石油非法出口禁令。

安理会13日一致通过第2643号决议，将荷台达协议支助团任期延长一年至2023年7月14日。决议继续授权荷台达协议支助团领导和支持重新部署协调委员会的运作；监督各方执行也门荷台达省停火以及从荷台达市和荷台达等港口撤军的情况；与各方合作，确保荷台达市和荷台达等港口的安全，根据也门法律由地方安全部队负责；促成和协调联合国有关荷台达协议的支助工作。

也门政府和胡塞武装2018年12月就停火和撤军事宜达成荷台达协议。安理会2019年1月决定成立荷台达协议支助团，以帮助落实该协议。支助团最初任期为6个月，此后数次延长。

安理会当天还一致通过第2644号决议，将针对利比亚石油非法出口的禁令延长15个月至2023年10月30日，将协助安理会利比亚制裁委员会工作的专家小组的授权延长至2023年11月15日。决议要求联合国会员国切实执行对利比亚的武器禁运以及资产冻结和旅行禁令等制裁措施，避免军事介入利比亚冲突或采取加剧冲突的其他行动。决议敦促利比亚各方全面落实2020年10月23日停火协议，敦促联合国会员国尊重和支持该停火协议的全面落实，包括立即从利比亚撤出外国军队和雇佣军。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。联合国安理会当年通过决议，对利比亚实施武器禁运、资产冻结和旅行禁令等制裁措施。2016年6月，安理会再次通过决议，授权包括欧盟在内的国际社会在利比亚沿岸的公海上执行武器禁运。

安理会2014年通过的第2146号决议授权联合国会员国对有关委员会指定的涉嫌从利比亚非法出口原油的船只进行检查，并将查获的原油归还利比亚。2017年6月通过的第2362号决议将禁令扩展至原油和精炼石油产品。

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