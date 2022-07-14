本报记者 贾平凡

据路透社消息，日前，联合国开发计划署最新报告指出，全球生活成本危机加剧，致极端贫困人口激增，世界上最贫穷国家的7100万民众正陷入极端贫困中。

敲响贫困警钟

据法新社报道，联合国粮农组织、国际农业发展基金会、联合国儿童基金会、世界粮食计划署和世界卫生组织5家机构日前发出警告：“我们必须敲响警钟：全球2030年消除饥饿的目标离我们越来越远，这非常危险。”这5家联合国机构共同发布的一份报告指出：“2021年，有7.02亿到8.28亿人受到饥饿影响。”这一数字比2020年多4600万人，比2019年多1.5亿人。

联合国、世界银行和国际货币基金组织等机构设定的贫困线标准是，在最贫困国家中，人们每天的生活费为1.9美元或更少；在中低收入国家中，每天生活费3.2美元，中高收入国家则是每天5.5美元。

联合国发布报告称：“我们预计，当前的生活成本危机可能使超过5100万人陷入每天生活费1.9美元的极端贫困状况，并将另外2000万人推向每天3.2美元的贫困中。”报告还称，全球超17亿民众将受到生活成本危机影响。

饱受疫情重创

新冠肺炎疫情对全球经济的重创仍在蔓延。联合国粮农组织总干事屈冬玉表示：“我们曾希望世界彻底摆脱新冠肺炎疫情危机，然而疫情还在，且因地区冲突和其他人道主义紧急情况而加剧。”

“全球生活成本急剧上升，是全球通货膨胀的一个折射。”中国人民大学国际事务研究所所长王义桅对本报表示，伴随贸易保护主义和逆全球化等思潮抬头，个别国家制造的人为因素，导致全球产业链供应链失序失调，直接抬高了原材料和运输成本。美国依托金融霸权，采用无限量化宽松的货币政策，导致发达国家和广大发展中国家的贫富差距越来越大。此外，很多发展中国家经济结构比较单一，经济基础比较薄弱，自身“造血”能力有限，对外部市场依赖较大。受疫情和俄乌冲突等因素影响，全球旅游业萎靡，粮食和能源价格高企，都严重冲击发展中国家本就脆弱不堪的经济。

“3年多来，经过疫情重创，全球经济要实现数字化、绿色转型的成本也大幅增加，面临更多不确定性。发达国家自顾不暇，发展中国家的问题只能越来越被边缘化。”王义桅指出，在此背景下，广大发展中国家如期实现2030可持续发展议程挑战越来越严峻。

必须合力应对

联合国开发计划署署长阿奇姆·施泰纳表示，该机构对全球159个发展中国家的分析表明，今年主要商品价格飙升，影响了撒哈拉以南非洲、巴尔干地区、亚洲等区域。“这场生活成本危机以惊人的速度使千百万人陷入贫困甚至饥饿中。”联合国开发计划署呼吁针对个别国家的情况展开援助行动，包括向最脆弱国家直接发放现金，并指出“有针对性地向家庭转移现金比一揽子能源补贴更公平、更具成本效益。”

“国际社会必须合力应对全球生活成本不断攀升的问题。”王义桅认为，一是尊重全球经济发展的客观规律，减少人为干扰，顺应经济全球化大潮，共同反对保护主义；二是大国之间加强宏观经济政策的协调合作，共同为稳定全球供应链产业链贡献力量；三是发达国家要加大对发展中国家的援助力度，通过务实有效的合作机制带动发展中国家共同发展，切实缩小全球贫富差距；四是推动国际秩序要朝着更加公正合理的方向发展，践行真正的多边主义，充分重视发展中国家的诉求。

(责编：高歌、燕勐)