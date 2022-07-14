李嘉宝

最近，美国主导的“环太平洋—2022”海上联合军事演习在夏威夷群岛、加利福尼亚州南部及周边海域摆开不小的阵仗，共有来自26国的2.5万名官兵参演，出动水面舰艇38艘、潜艇4艘、战机170余架，将一直持续至8月4日。

追溯历史，“环太军演”是冷战的产物。它始于1971年，当时主要针对苏联。演习由美军参联会总体协调，美海军第3舰队具体组织实施，迄今已举办了27次。近年来，美国极力在亚太推销“印太战略”，“环太军演”对抗色彩愈发浓重，暴露出美西方一些人根深蒂固的冷战思维。

——拉帮结伙，强化同盟体系。今年参加军演的26个国家中，近一半是北约成员国或与北约有伙伴关系的国家；军演覆盖了“四边机制”“三边安全伙伴关系”等美国在亚太地区安全合作机制的成员国；日前作为亚太地区伙伴国首次参与北约峰会的日本和韩国，也在军演中表现活跃；此外，美国还邀请多个东南亚国家、南太平洋国家参加军演。不难发现，依托“环太军演”，美国一边指挥北约加快将触角伸向亚太，一边拼命拉拢地区国家加入其军事“俱乐部”，意在表示锚定“印太”的决心，显摆美国对亚太的影响力和控制力。归根究底，美国搞的还是以意识形态划线、以同盟体系强化自身霸权的冷战把戏。

——造“假想敌”，大搞阵营对抗。重温冷战旧梦的“环太军演”，自然不会忘记树立一个“共同的敌人”。美国海军此前发布的新闻稿明确指出，军演是为了提高“联合部队所需的联合作战能力、抗打击能力和灵活性”“阻止并击败大国在冲突各领域各阶段所采取的侵略行为”。有美国军方人士表示，军演“阵容强大”，将会让“潜在对手”接收到“有力的威慑信号”。无论是拉拢南海周边国家加入军演，还是明显针对南海、东海和台海等敏感地区的演习内容，美方政客所谓“大国”“潜在对手”等说辞的针对性十分明显。

——迷信武力，维护自身霸权。此次“环太军演”参演国数量、出动舰艇规模、兵力配置都创下新纪录。据美方宣称，军演安排了一系列“实战程度较高”的演练课目，演习场景的复杂程度也有所提高，对参演各方在情报信息共享、战术保密通信等敏感领域的协同作战能力提出了更高要求，一些新型装备和作战力量也将在演习中得到检验。在美国推进“印太战略”能力备受各方质疑的背景下，美国借军演“亮拳头”“秀肌肉”，打着“帮助和促进自由开放印太”的旗号，实质还是为了维护自身在地区乃至全球的霸权，为此不惜把太平洋搞得乌烟瘴气。

冷战思维会带来哪些恶果？教训就在眼前。作为冷战遗毒之一的北约，多年来在美国主导下不断东扩，严重忽视俄罗斯安全关切，在欧洲制造分裂与对抗，最终引爆俄乌冲突。如今，欧洲的硝烟尚未散去，美国又试图在亚太重演集团政治、阵营对抗、军事争霸的烂剧本，给冷战“招魂”。这无疑将破坏地区的和平稳定和合作发展大局，需引起地区各国和国际社会的高度警惕。

太平洋是和平发展的舞台，不是集团对抗的擂台。亚太是团结合作的热土，不是地缘政治的棋局。在21世纪的今天，求和平、谋合作、促发展是大势所趋、民心所向。“谁的胳膊粗拳头大，谁说了算”的霸道逻辑与时代发展潮流相悖，某些美国政客的冷战迷思、霸权旧梦，早该扫进历史的垃圾堆了。

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