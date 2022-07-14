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伊朗总统：美国不能用“胁迫的语言”对伊朗

2022年07月14日08:56 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰7月13日电（记者高文成）伊朗总统莱希13日说，美国对伊朗的极限施压没有让伊朗退缩。美国应该意识到，不可能用“胁迫的语言”对伊朗人民说话。

　　据伊朗总统网站消息，莱希当天在内阁会议上谈及美国对伊制裁时说，美国人一再表示，他们对伊朗施加的压力是空前的，可伊朗不会从“正当且合乎逻辑的立场”退缩。美方应认清现实并从过去中吸取教训，而不是重复对伊朗极限施压的“失败经历”。

　　莱希在谈到伊朗核问题全面协议恢复履约谈判时说，“美国人说伊朗应该重返伊核协议，可伊朗从未退出协议，是美国违反了协议”。伊朗在与协议相关方的谈判中“始终表现得非常理性”，伊朗谈判小组没有提出任何超出框架的要求。

　　伊朗外交部发言人卡纳尼13日在记者会上说，伊朗致力于通过谈判解决恢复履行伊核协议的分歧，伊朗与欧盟一直就谈判保持联系，新一轮谈判的日期和地点将很快确定。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。6月28日至29日，在欧盟协调下，伊朗和美国在卡塔尔首都多哈举行间接谈判，未取得明显进展。

(责编：高歌、燕勐)

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