人民网讯 近日，英国研究机构“债务公正”发布报告显示，不少非洲国家政府欠西方银行、资产管理公司和石油交易商的债务，是来自中国贷款的3倍。这些西方企业向非洲国家收取的利率是中国同行的近2倍。报告指出，西方领导人通过七国集团（G7）将低收入国家债务重组未能取得进展归咎于中国，但数据显示，这是错误的。

报告指出，根据世界银行的数据测算，非洲政府的外债中有12%来自中国，而来自西方尤其是其私营机构的则有35%。这些西方贷款收取5%的利率，而中方只收取2.7%。报告进一步指出，事实上，许多公共债务负担高的非洲国家欠中国的债务很少。非洲债务水平最高的22个国家中，有12 个欠西方国家私人贷方的债务超过30%。

“债务公正”政策总监蒂姆·琼斯表示：“西方国家领导人将非洲债务危机归咎于中国，这是在转移人们的注意力。事实上，他们自己的银行、资产管理公司和石油交易商要负更大责任，但七国集团（G7）却让他们置身事外。在疫情期间，中国参与了二十国集团（G20）的暂缓最贫困国家债务偿付倡议，而（西方国家的）私人贷方没有。如果没有私人贷方的参与，就不可能形成有效的债务解决方案。英国和美国应立法强制私人贷方参与债务减免。”

琼斯还表示，多边和私人债权人仍然是非洲政府的最大债权人。来自中国的贷款远远低于西方贷款人。西方政府必须带头让私人贷方取消债务。

报告指出，在G20 财长会议召开之前公布这些数据，旨在呼吁西方国家，特别是英国和美国，敦促私人贷款方参加债务减免共同框架。3个非洲国家已经申请加入共同框架，还没有一个国家获得任何债务减免。（高歌）

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