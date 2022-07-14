新华社耶路撒冷7月13日电（记者尚昊 王卓伦）美国总统拜登13日抵达以色列中部城市特拉维夫附近的本-古里安国际机场，开始其就任总统以来对中东地区的首次访问。

以色列总理拉皮德当天在欢迎仪式上说，拜登此次对以色列的访问是“一次历史性的访问”。两国领导人将讨论国家安全问题，包括“与中东国家建立新的安全和经济架构”“重新建立强大的全球联盟以阻止伊朗核计划的必要性”等。

拜登在欢迎仪式上说，美以之间的联系“根深蒂固”。他此行将努力促进以色列人在中东地区的融合，并重申继续支持巴以问题“两国方案”。

在抵达以色列前夕，拜登和拉皮德发表联合声明，宣布美以两国在先进技术领域建立新的伙伴关系，启动新的战略性高级别技术对话，重点关注气候变化、人工智能等领域，致力于将两国战略伙伴关系提升到新高度。

拜登13日还前往耶路撒冷参观亚德瓦希姆大屠杀纪念馆。根据日程安排，拜登14日将同拉皮德、以色列总统赫尔佐格举行会晤，并出席印度、以色列、美国、阿联酋四国领导人线上会议。

拜登此次中东之行为期4天。他将于15日访问巴勒斯坦约旦河西岸地区，与巴勒斯坦总统阿巴斯举行会晤，随后将前往沙特阿拉伯，会晤沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼。

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