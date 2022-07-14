新华社伊斯坦布尔7月13日电（记者王峰）土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国的代表13日在土耳其最大城市伊斯坦布尔就乌克兰从黑海港口外运农产品问题举行四方会谈，同意成立协调中心，确保粮食运输安全。

据土耳其国防部消息，会谈于当地时间16时左右开始，以闭门形式举行，持续约一个半小时。土耳其国防部长阿卡尔在会谈后发表声明说，四方会谈对于解决粮食危机具有重要意义，各方充分讨论了如何通过海路安全运送粮食的问题。俄乌双方同意下周在土耳其再次会谈，讨论所有细节问题。

阿卡尔说，此次会谈在积极和建设性的气氛中进行。各方就基本技术问题达成一致，将在伊斯坦布尔成立由各方代表参加的协调中心，对进出港口的船只进行联合管理，确保粮食运输航线安全。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫13日说，俄方代表团就尽快解决乌克兰粮食出口问题提出了解决方案。乌克兰外交部长库列巴说，乌方与俄方就粮食出口达成协议还有“两步之遥”。

另据乌克兰总统网站报道，乌总统泽连斯基13日说，根据乌方代表介绍，乌俄双方当天的会谈取得一些进展，“我们未来几天将与联合国秘书长就谈判细节问题达成一致”。他同时感谢联合国与土耳其方面的相关努力。

乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，是玉米和小麦出口大国。据报道，现有超过2000万吨乌克兰谷物滞留在敖德萨港无法运出。乌克兰指责俄罗斯封锁港口，阻止乌方出口粮食。俄方否认干扰乌方出口，指责乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。

俄罗斯总统普京6月30日在会见到访的印度尼西亚总统佐科时表示，俄罗斯不会阻止乌克兰粮食出口，也没有人会阻止乌克兰军队在港口排雷并放行运粮船只，俄罗斯将保障粮食运输过程的安全。（参与记者：李东旭、李铭）

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