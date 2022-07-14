新华社纽约7月13日电 比尔及梅琳达·盖茨基金会13日宣布，计划到2026年将年度赠款支出提高到90亿美元，较新冠疫情之前提升50%。

盖茨基金会在一份声明说，这一决定旨在帮助应对不断加剧的多重全球危机，包括仍在全球肆虐的新冠疫情。受新冠疫情影响，全球过去20年在消除可预防疾病、改善教育、实现性别平等和减贫等领域取得的进展陷入停滞或倒退。

基金会联席主席比尔·盖茨13日通过个人社交媒体账号宣布向基金会捐资200亿美元，知名投资人沃伦·巴菲特6月宣布向基金会捐资31亿美元。这两笔捐资将使基金会的总资金达到约700亿美元。

比尔·盖茨说，过去几年全球遭遇巨大挫折，但他看到世界各地的人们展现出的非凡勇气和奉献精神。他希望通过更多捐赠帮助人们减轻痛苦，促进基金会实现让每个人都有机会过上健康而富有成效生活的愿景。

基金会声明说，新的捐资将帮助基金会加大对现有关注领域的投入，包括以中低收入国家为重点的全球健康和发展、性别平等和教育项目等。

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