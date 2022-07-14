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美国6月CPI同比上涨9.1% 创近41年峰值

2022年07月14日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿7月13日电（记者许缘）美国劳工部13日公布的数据显示，今年6月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨1.3%，同比增长9.1%，远高于市场预期。同比涨幅为1981年11月以来最大值。

　　7月13日，顾客在美国首都华盛顿一家超市选购食品。新华社发（沈霆摄）

　　劳工部的数据显示，由于能源、食品价格和居住成本持续攀升，6月美国CPI环比和同比增幅均较5月明显扩大。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.7%，同比增长5.9%，同比涨幅较5月略有收窄。

　　具体来看，美国能源价格环比上涨7.5%，同比大幅攀升41.6%，涨幅均较5月有所加速，同比涨幅创1980年4月以来最大值。其中汽油价格环比上升11.2%，同比剧增59.9%。燃料油价格环比下滑1.2%，但同比涨幅仍达到98.5%。

　　当月，食品价格环比增长1%，同比上涨10.4%，同比涨幅为1981年2月以来最高水平。占CPI比重约三分之一的居住成本环比上涨0.6%，同比涨幅也增至5.6%。

　　7月13日，顾客在美国首都华盛顿一家超市选购食品。新华社发（沈霆摄）

　　分析人士认为，食品和能源价格高企是造成6月CPI再创新高的主要原因。其中，汽油价格在6月一度突破每加仑5美元大关，推动通胀持续飙升。由于美国物价水平长期居高不下，外界对美联储在7月货币政策会议上加息75个基点的预期不断增强，对美国经济出现衰退的担忧也日趋加剧。

　　今年第一季度，美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算下降1.6%。

(责编：高歌、燕勐)

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