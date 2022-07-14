新华社德黑兰7月12日电 （记者高文成）伊朗总统莱希12日说，西方国家的“霸权行径”是环境问题的“主因之一”，它们理应在环保领域承担更多责任。

据伊朗总统网站消息，莱希12日在首都德黑兰参加地区环境问题部长级会议时说，西方国家过去几个世纪无节制地侵占自然资源，特别是在被殖民国家。西方国家为实现经济发展在世界各地制造了各类污染物，人们自然期望它们在环保领域承担更多责任，而不应利用环保建立“新殖民主义”。

莱希说，当今世界面临着许多“超越地理和政治边界的环境问题”，保护环境是“非常重要和优先的问题”。西亚地区面临气候变化、沙尘暴和生物资源污染等环境问题。生物和粮食安全减弱、污染的产生、滥采不可再生资源、生物多样性减少将损害公共福利，并对经济和居民健康带来负面影响。

莱希表示，应对沙尘暴增多等环境挑战是一个跨国问题，需要国际社会和地区国家的决心。解决环境问题的机制有赖于区域合作和融合。伊朗欢迎区域合作和融合，以克服挑战和改善环境。

据介绍，本次会议主题为“环境合作共创美好未来”，来自西亚地区11个国家的环境部长等高级官员参加。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 17 版）

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