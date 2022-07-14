人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

伊朗总统——

西方国家“霸权行径”是环境问题的“主因之一”

2022年07月14日05:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社德黑兰7月12日电　（记者高文成）伊朗总统莱希12日说，西方国家的“霸权行径”是环境问题的“主因之一”，它们理应在环保领域承担更多责任。

　　据伊朗总统网站消息，莱希12日在首都德黑兰参加地区环境问题部长级会议时说，西方国家过去几个世纪无节制地侵占自然资源，特别是在被殖民国家。西方国家为实现经济发展在世界各地制造了各类污染物，人们自然期望它们在环保领域承担更多责任，而不应利用环保建立“新殖民主义”。

　　莱希说，当今世界面临着许多“超越地理和政治边界的环境问题”，保护环境是“非常重要和优先的问题”。西亚地区面临气候变化、沙尘暴和生物资源污染等环境问题。生物和粮食安全减弱、污染的产生、滥采不可再生资源、生物多样性减少将损害公共福利，并对经济和居民健康带来负面影响。

　　莱希表示，应对沙尘暴增多等环境挑战是一个跨国问题，需要国际社会和地区国家的决心。解决环境问题的机制有赖于区域合作和融合。伊朗欢迎区域合作和融合，以克服挑战和改善环境。

　　据介绍，本次会议主题为“环境合作共创美好未来”，来自西亚地区11个国家的环境部长等高级官员参加。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月14日 17 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部