本报记者 谢佳宁

哥斯达黎加玻璃制造、营销和回收商中美洲玻璃集团近期发布的报告显示，2021年，中美洲和加勒比地区共回收玻璃超过12.2万吨，较2020年增加约4000吨，相当于3.45亿个玻璃容器被回收，已连续5年年均回收玻璃超过10万吨。

哥斯达黎加是中美洲地区推动玻璃回收利用做得较好的国家。自2018年启动一项名为“绿色电子货币”的计划以来，哥斯达黎加民众的环保意识进一步增强，积极参与玻璃回收。按照计划，参与者注册后，将包括玻璃瓶在内的回收垃圾，送到全国36个授权收集中心的任何一个，就可获得相应的绿色电子货币，并用电子货币去兑换相应的产品、服务等。计划实施以来，已有超过1.7万名注册用户以及100多家可提供折扣和促销的合作公司参与。目前，哥斯达黎加建立了超过200个负责管理可回收废物分类和销售的收集中心，可提供玻璃回收利用服务。

相关数据显示，中美洲一些地区2021年流入市场的玻璃瓶回收率高达90%。尼加拉瓜、萨尔瓦多等地区国家为进一步推动玻璃回收和循环利用，相继组织开展了各类教育和激励活动，向民众展示回收玻璃材料的诸多好处。还有的国家推出“旧玻璃换新玻璃杯”活动，居民每上交5磅（约2.27千克）玻璃材料就可以收到一个新的玻璃杯，民众踊跃参与，效果显著。当地环保人士认为，玻璃是一种极具优势的包装替代品，玻璃制品的充分回收利用，可以鼓励民众养成注重环保和可持续消费的习惯。

玻璃是用途广泛的材料，由于其物理化学特性，玻璃材料可无限次重复熔炼使用。为推进全球玻璃产业的可持续发展，经联合国大会全体会议正式批准，2022年被定为联合国国际玻璃年。哥斯达黎加环境保护专家安娜·金表示，玻璃回收可以减少对玻璃原材料的挖掘，减少二氧化碳排放和水土流失，为应对气候变化作出贡献。她介绍，一个玻璃瓶可以重复使用40次到60次，因此能减少至少40个一次性其他材料瓶的使用，从而将一次性容器的污染减少多达97%。“回收一个玻璃瓶所节省的能源可以点亮一个100瓦的灯泡4小时。玻璃回收将为可持续发展带来动力。”安娜·金说。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)