本报记者 黄培昭

中国积极支持非洲应对气候变化的相关努力，推动非洲清洁能源合作项目实施。图为近日在中非共和国首都班吉附近的宾博市拍摄的萨卡伊光伏电站的升压站。这座由中国援建的光伏电站极大缓解了中非共和国用电难的现象。

新华社记者 罗 毓摄

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气候变化及其负面影响是全人类共同面临的迫切问题和严峻挑战。非洲作为发展中国家最集中的大陆，在适应及减缓气候变化合作中采取了多种应对举措，作出了巨大努力。中国与非洲在应对气候变化进程中不断加强协调与合作，有效提升了非洲应对气候变化的韧性和能力。

合力应对气候变化，关系到人类的未来。今年11月，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）将在埃及滨海城市沙姆沙伊赫举行，目前筹备工作正在有序进行。埃及总统塞西强调，埃及热切希望在COP27会议期间传达出非洲大陆的愿望，推动非洲大陆与各方切实加强合作，助力非洲在应对气候变化问题上取得质的飞跃。

专家指出，非洲在应对全球气候变化中具有重要作用。国际社会应为非洲国家的相关努力提供必要支持，特别是发达国家应切实履行出资义务，加大对非洲国家的资金、技术和能力建设支持，共同推动非洲可持续发展。

气候变化带来诸多负面影响

气候变化已成为非洲自然生态环境和社会经济发展的重大挑战。今年以来，非洲多国遭遇了严重的气象灾害。1—2月，强热带气旋袭击了马达加斯加、莫桑比克和马拉维等国，造成上百人遇难，众多房屋和公共设施受损；4月，南非东南部沿海地区普降大雨，引发严重洪水与山崩，造成数百人死伤，电力和供水服务中断，非洲最繁忙港口之一德班港因基础设施遭破坏而一度营运中断；6月，联合国粮农组织表示，非洲之角地区受持续严重干旱影响正面临饥荒扩大的风险，急需人道主义援助。

赞比亚气象学家缪拉科·卡比萨表示，过去30年赞比亚一直饱受气候变化带来的负面影响，最明显的是气温上升和降雨量减少，农业部门遭遇诸多困难。埃及《共和国报》称，去年夏季极端气候事件明显增多，致使埃及橄榄园和芒果农场产量大幅下降。此外，埃及约22%的人口居住在地中海沿岸地区，面临海平面上升的威胁。联合国难民署称，萨赫勒地区的气温上升速度是全球气温上升平均水平的1.5倍，气候变化问题加剧了当地对资源的争夺，更多人被迫流离失所。

相关报告显示，非洲大陆应对全球气候变化能力较弱，海平面上升速率、冰川退缩率高于全球平均值。世界气象组织《2020年非洲气候状况》报告显示，非洲东部仅存的冰川可能到2040年完全融化，其中肯尼亚山的冰川预计在2030年就会完全消融。

气候变化给非洲大陆的经济、社会、生态带来诸多负面影响：水文、植被等变化加速了虫媒疾病传播，影响人类健康和农业发展；一些地区人口被迫迁徙，产生“气候难民”问题；水资源缺乏和粮食安全问题不断加剧，更多人口可能陷入极端贫困。据估计，如果不采取适当的应对措施，2030年非洲将有多达1.18亿极端贫困人口面临干旱、洪水和极端高温的威胁。非洲开发银行行长阿德西纳表示，气候变化每年给非洲带来70亿至150亿美元经济损失，“非洲别无选择，只能应对气候变化”。

非洲国家相关努力获得肯定

近年来，非洲国家积极采取举措努力适应及减缓气候变化影响，获得高度肯定。摩洛哥穆罕默德六世大学综合理工学院学者维克多·昂格玛表示，平均而言，非洲国家已将其年国内生产总值的5%左右用于支持减缓气候变化的各项措施。在推动全球气候议程方面，55个非洲国家中有53个签署并批准了《巴黎协定》，提交了国家自主贡献目标，并在清洁能源、土地利用、森林保护等领域采取了一系列行动。

在能源转型领域，非盟与近50个非洲国家制定了清晰的能源转型目标，努力构建各国现代低碳、经济适用的清洁能源体系。肯尼亚计划在2030年实现100%清洁能源供电，地热能的开发将帮助该国到2030年减少32%的碳排放量；摩洛哥计划到2025年实现可再生能源占比超过52%，其太阳能产业每年可减少超过76万吨的碳排放量；埃及正通过一系列行动展现应对气候变化的承诺，包括启动2050年国家气候变化战略，发行中东北非地区首个主权绿色债券等。

在土地利用领域，塞拉利昂农民放弃传统的刀耕火种方式，转而在沼泽地里种植水稻，大大减少了燃烧所产生的污染排放。在萨赫勒地区，10个非洲国家正在种植树木，筑起“绿色长城”，努力实现到2030年恢复可利用土地面积达1亿公顷的目标。

一些非洲国家还加入森林保护的国际合作项目。位于大西洋沿岸的加蓬森林覆盖率超过88%，每年可吸收二氧化碳超过1亿吨。去年6月，加蓬获得了由联合国信托基金“中非森林倡议”所提供的1700万美元资金，成为首个因保护境内热带雨林而获得资金补偿的非洲国家。加蓬林业部长李·怀特表示：“我们正试图为高雨林覆盖率的国家提出一种新发展模式，既能保护森林，又能推动我们发展。”

国际社会提供支持至关重要

联合国秘书长古特雷斯表示，非洲国家身处气候变化巨大影响的最前沿，国际社会为非洲应对气候变化提供支持至关重要。“我鼓励所有国际合作伙伴挺身而出，为非洲气候适应加速计划作出支持承诺。”

喀麦隆著名学者罗德里格日前撰文称，如何统筹兼顾经济社会发展与应对气候变化，仍然是发展中国家面临的难题。“发达国家已实现较高水平的发展，在应对全球气候变化进程中应负主要责任。而大多数非洲国家仍处于基础设施建设和工业化的初级阶段，需要面对经济增长与人口增长带来的双重挑战，同时还要承受与发达国家几乎相同的国际气候政策限制，这是不公平的。”

全球适应中心的报告指出，西方国家要为全球气候变化造成的大部分损失负责，发达国家应兑现其向发展中国家每年提供1000亿美元气候融资的承诺，并尽快填补非洲国家应对气候变化所需的巨大资金缺口，这一数字到2030年预计将达到2650亿美元。昂格玛呼吁，非洲国家的诉求不能只是被听到，而应当真正影响国际议程。非洲应对气候变化，离不开全球减排行动的整体框架和国际社会的大力支持。

一直以来，中国积极支持非洲应对气候变化的相关努力。去年底，中非合作论坛第八届部长级会议上通过《中非应对气候变化合作宣言》，呼吁国际社会务必采取行动，迈出决定性步伐，积极应对气候变化，共同支持埃及代表非洲国家举办COP27。继“八大行动”中的绿色发展行动之后，绿色发展工程作为“九项工程”之一列入《中非合作2035年愿景》首个三年规划。根据规划，中国将为非洲援助实施10个绿色环保和应对气候变化项目，支持“非洲绿色长城”建设，在非洲建设低碳示范区和适应气候变化示范区。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯表示，在南南合作和共建“一带一路”框架下，非中双方进一步深化应对气候变化交流合作，加强绿色发展合作。中国积极推动非洲清洁能源合作项目实施，支持非洲国家更好利用可再生能源，助力提升非洲实现联合国2030年可持续发展议程及可持续发展目标的能力。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)