中国无私援助有效帮助困境中的阿富汗人民，是对两国人民守望相助友好情谊的生动诠释，也是中国践行人类命运共同体理念的具体行动

阿富汗不久前发生20多年来最严重地震，造成严重人员伤亡和财产损失。作为阿富汗的友好近邻和真诚朋友，中国对阿富汗人民遭遇的困难感同身受，第一时间宣布向阿富汗提供人道主义援助，第一时间将承诺的援助物资全部交付。中国无私援助有效帮助困境中的阿富汗人民，是对两国人民守望相助友好情谊的生动诠释，也是中国践行人类命运共同体理念的具体行动，体现了真正的大国担当。

天灾无情人有情，雪中送炭暖人心。阿富汗地震发生后，中国迅速展开援助行动，成为向阿富汗抗震救灾提供援助最多、最实、最快的国家之一。为确保有关物资及时送达灾民手中，中方争分夺秒、加班加点，在两周左右时间里动用多架次运—20运输机和商业包机将援助物资运往阿富汗。在阿中资企业和华侨华人也积极伸出援手，自发购买药品、帐篷等，自筹资金运往灾区。中国援助给阿富汗人民送去希望，令阿各界人士备受感动。他们纷纷称赞：“中国援助来得正是时候！”“我们要感谢中国人民！你们是我们的好邻居！”

亲望亲好，邻望邻安。阿富汗长期战乱，民众饱受苦难。中国高度重视阿富汗人民面临的各种困难，一直尽力伸出援手。援助阿富汗，中国坚持重信守诺。去年8月美军仓皇撤离阿富汗后，中国政府宣布向阿提供紧急人道主义援助，首批物资去年9月运抵，目前承诺援助已全部交给阿方。援助阿富汗，中国坚持民生为本。根据阿富汗人民的需要，中国及时提供粮食、越冬物资、疫苗和药品等。援助阿富汗，中国注重凝聚国际合力。中国强调应尊重阿临时政府接受外援的主导地位，反对将人道主义援助政治化。今年3月，中国主持召开第三次阿富汗邻国外长会，推动各方就关注阿富汗面临的严峻人道主义困难达成共识，决定继续向阿富汗人民提供人道主义援助，支持阿富汗经济重建和自主发展。

“一个和平、稳定、发展、繁荣的阿富汗，是全体阿富汗人民的期盼，也符合地区国家和国际社会共同利益。”习近平主席向第三次阿富汗邻国外长会发表书面致辞强调。中国在阿富汗问题上始终采取负责任态度，尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗人民做出的自主选择，尊重阿富汗的宗教信仰和民族习惯。中国从不干涉阿内政，从不在阿谋求任何私利，从不寻求所谓势力范围。中国坚持面向全体阿人民的友好政策，支持阿富汗包容建政，止乱回稳，重建家园，使阿富汗人民能够沐浴在和平安宁的阳光下。国际人士称赞，中国主张有利于帮助阿富汗人民开创美好未来。

如何处理同阿富汗的关系，考验大国良知，检验大国担当。为阿富汗人民运送赈灾物资的中国飞机抵达喀布尔机场，在互联网上引发广泛关注。许多网友对比去年8月美军仓皇撤离阿富汗时出现的平民坠亡画面，犀利地指出：“同样是在喀布尔机场，两架飞机，一架带走生命，一架送去希望”。这样的对比，让更多人清楚地看到何谓真正的负责任大国的担当。美国是当前阿富汗人道主义灾难的始作俑者，比任何国家都更有义务向阿富汗人民提供经济、民生和人道主义援助。然而，美国非但不正视自身责任，还强行冻结阿富汗人民的70亿美元救命钱。美国的这一强盗行径令阿富汗人民的苦难雪上加霜，受到国际社会广泛谴责。

阿富汗饱经沧桑，百业待兴，正处在由乱及治的关键时期。推动阿富汗和平重建进程，国际社会必须共同发挥建设性作用。中国将继续为阿富汗灾后重建和防灾减灾提供力所能及的帮助，也将继续秉持人类命运共同体理念，与国际社会一道，为阿富汗和平重建发挥积极建设性作用。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)