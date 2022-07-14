本报北京7月13日电 （记者罗珊珊）记者13日从商务部获悉：7月12日，中国商务部部长王文涛与尼加拉瓜外交部长蒙卡达分别代表两国政府，以视频方式签署《中华人民共和国政府和尼加拉瓜共和国政府关于自由贸易协定早期收获的安排》，共同宣布启动中国—尼加拉瓜全面自由贸易协定谈判；与尼总统顾问劳雷亚诺分别代表两国政府，以视频方式签署《中华人民共和国政府和尼加拉瓜共和国政府关于成立经济、贸易和投资合作混合委员会的谅解备忘录》，正式建立双边政府间经贸合作机制。

王文涛表示，中尼复交以来，在两国领导人亲自关心引领下，双方共同努力，高效推动双边经贸各领域合作取得丰硕务实成果。今年1至5月，中尼贸易额逆势增长，其中尼对华出口同比增加128.9%，充分彰显了复交红利。签署中尼自贸协定“早期收获”安排并启动中尼全面自贸协定谈判，是复交以来双边经贸合作的又一项重要成果，为两国关系持续发展打牢基础、增添动力。中尼经贸混委会机制的建立，为两国政府间经贸事务的沟通与协调提供了平台，为两国进一步提升双边贸易质量和水平、加强各领域投资和经济合作提供了助力。

尼方表示，尼加拉瓜恪守一个中国原则，愿持续加强与中国双边关系。此次签署“早期收获”安排并启动尼中全面自贸协定谈判，将进一步发挥双方经济互补性，推动双方经贸互利合作迈上新台阶。建立尼中经贸混委会机制将进一步促进两国间投资贸易，助力双方平等互利合作。尼方愿与中方一道，推动相关协议尽早落实，惠及两国人民。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)