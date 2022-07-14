新华社南宁7月13日电 （记者郭轶凡）中国—越南双边合作指导委员会第十四次会议13日在广西南宁举行，国务委员兼外长王毅和越南常务副总理范平明共同主持。

王毅表示，习近平总书记同阮富仲总书记保持战略沟通，为两国关系把舵引航。双方各部门共同努力，推动务实合作持续取得新进展。今年，中越都有重要国内政治议程，要加强统筹协调，朝着建设具有战略意义的命运共同体方向共同努力，巩固团结互信，深化互利合作，为地区和平稳定繁荣共同作出更大贡献。

王毅说，同志加兄弟的传统友谊，坚持共产党领导、走社会主义道路的共同使命，是中越关系发展的强大内生动力。双方要坚定推进各自发展振兴目标，维护两国共同战略利益，携手应对地区形势变化和全球性挑战。

范平明说，预祝中共二十大圆满成功。对华关系是越南对外政策的头等优先，对华友好是越南作出的战略选择。愿以两党两国高层共识为指引，巩固战略互信，推进各领域合作。

双方梳理总结务实合作积极成果，一致同意加紧对接，把共识转化为促进合作的具体行动。

会后，双方共同宣布签署经济技术合作协定，农业、海洋环境、海上合作等文件。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 03 版）

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