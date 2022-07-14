本报北京7月13日电 （记者张洋）7月13日，金砖国家首次反腐败部长级会议以视频形式举行。会议由中央纪委国家监委主办。中共中央政治局委员、中央纪委副书记、国家监委主任杨晓渡出席并讲话。

杨晓渡说，习近平主席主持召开金砖国家领导人第十四次会晤，各方就拒绝腐败避风港倡议等达成广泛共识，向国际社会展现了以实际行动维护公平正义的鲜明立场。中国共产党始终旗帜鲜明反对腐败，特别是中共十八大以来，习近平主席就推进反腐败斗争提出一系列新理念新思想新战略。我们一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，探索出依靠党的自我革命跳出历史周期率的成功路径，得到中国人民的衷心拥护和广泛支持。

杨晓渡表示，反对腐败是各国面临的共同任务。金砖各国要凝聚政治共识，共同落实拒绝腐败避风港倡议；深化互学互鉴，共同提升反腐败治理能力；携手助推发展，共同打造廉洁营商环境；维护多边主义，共同建设公正合理的反腐败国际治理体系，为推动构建人类命运共同体和全球发展共同体作出新的贡献。

金砖五国反腐败机构及联合国毒罪办等国际组织负责人出席会议。会议通过了《金砖国家反腐败部长级会议公报》。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 03 版）

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