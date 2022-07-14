本报记者 闫韫明

非洲之星铁路运营公司的模拟驾驶舱内，中国工程师张程（左）指导莎珑进行模拟驾驶操作。

本报记者 闫韫明摄

由中国路桥公司承建的肯尼亚蒙巴萨—内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）日前迎来通车运营5周年。蒙内铁路是中非合作论坛约翰内斯堡峰会确定的“十大合作计划”的重要成果、共建“一带一路”重点项目，也是肯尼亚独立以来投资最大的基础设施工程。截至6月30日，全长约480公里的蒙内铁路已安全运营1857天，累计发送旅客794.5万人次，发送集装箱181.7万标箱，发送货物2029.3万吨。

5年来，“连接国家，走向繁荣”——蒙内铁路列车上的这句标语正逐步成为现实。这条采用中国标准、中国技术、中国装备建造的现代化铁路，加快了肯尼亚的现代化步伐，不仅推动了肯尼亚经济社会发展，也带动了整个东非的交通和经贸发展。中方通过蒙内铁路项目加速推动当地人才培养与技术转移合作，为当地交通长远发展打下了良好基础。

“我的工作和生活变得方便多了”

早晨7时刚过，位于肯尼亚首都的内罗毕终点站逐渐热闹起来。拎着大包小包的旅客从城市各处赶到这里，准备搭乘即将出发的N2次列车，沿蒙内铁路前往东南方向的沃伊、蒙巴萨等城镇。

8时整，伴随着清脆的鸣笛声，N2次列车缓缓启动。车窗外，天空湛蓝，东非大草原一望无际，零星的村落沿线点缀，在部分路段还能见到成群的野生动物在轨道附近觅食嬉戏。

在几乎座无虚席的车厢内，记者结识了丹麦游客索伦森一家，他们计划前往海滨旅游城市蒙巴萨度假。“列车很准时，车厢内非常干净，设施齐全，我们感觉很舒服。”索伦森表示，这是他们第一次乘坐蒙内铁路列车，体验“超出预期”。

家住蒙巴萨的居民卡胡拉则对这一切习以为常。5年来，因为要做生意，他已搭乘200多次蒙内铁路列车。年近花甲的卡胡拉常年频繁往返于蒙巴萨和内罗毕之间，以前都是坐大巴车，单程就要10个小时，“运气不好的时候甚至要花上一整天时间”。他告诉记者：“乘坐火车省时、安全，还便宜，单程只要1000肯尼亚先令（约合人民币57元），在车上还能随时处理业务。我的工作和生活变得方便多了。”

下午2时，火车准点驶入蒙巴萨终点站。下车的乘客很快便融入匆匆人群中。车站大厅里，等待乘坐回程列车的乘客已排起长队。

从蒙巴萨火车站驱车不到1小时，便能到达白沙细腻的宽阔海滩。紧邻海滩的一家度假酒店内，礼宾部经理瑞卜曼正忙着为络绎不绝的宾客办理入住手续，他在这家酒店工作已有11年。“蒙内铁路为旅客提供了快捷、实惠的交通方式，给我们带来大量的客人。”瑞卜曼说，一到周末，很多住在内罗毕和其他沿线城市的居民到蒙巴萨度假，还有一些公司组织员工来开展集体活动。由于酒店入住率大幅提升，他的工资从5年前的2万多肯尼亚先令涨到了近5万，“感谢蒙内铁路给我带来了好生活”。

据了解，目前蒙内铁路日均开行3对（6列）旅客列车，平均上座率在90%以上。仅今年上半年，已累计发送旅客112.6万人次。负责运营的非洲之星铁路运营公司总经理李久平说，蒙内铁路旅客发送人数保持稳定增长，客流旺季和节假日还会增开客运列车。当前客运运力已突破日均1万人次，客运高峰时期，更是一票难求。今年预计全年发送旅客230万人次。

“节省了大量运输时间和成本”

作为东非第一大港，繁忙的蒙巴萨港拥有17条国际航线，与全球约80个港口有业务往来，东非地区的大部分货物都从这里进出。

从欧洲、美洲等地驶来的满载小麦的货轮靠泊在繁忙的蒙巴萨港港口。码头传输带不停作业，源源不断地将小麦转运至蒙内铁路上的港支线16道，装入在那里等候的铁路货车。不到10个小时，这些小麦便将运抵内罗毕，再通过货运被送往邻近城市及周边国家。

当地一家粮食运输公司的负责人欧内斯特介绍，在蒙内铁路建成前，公司曾使用米轨铁路和公路运输小麦等粮食。米轨铁路年久失修，设备老化，平均时速只有22公里，从蒙巴萨到内罗毕要走20多个小时。再加上列车运行极不稳定，脱轨等事故屡见不鲜。而通过公路运输，不仅费时费力，还存在诸多安全隐患。

“现在好了，以前需要几百辆货车运完的粮食，如今只需两三趟列车就能拉走。蒙内铁路为我们节省了大量运输时间和成本。”欧内斯特说，蒙内铁路以准时闻名，公司从未因运输延误而支付额外费用，这条运输线“每年至少可以帮助客户减少数十万美元的损失”。据肯尼亚谷物加工协会数据，肯尼亚小麦年消费量平均为90万吨，而本国产量仅约35万吨，严重依赖进口。欧内斯特认为，蒙内铁路“为保障肯尼亚粮食安全作出了积极贡献”。

蒙内铁路还为白糖、水泥、化肥、钢材等各种生产生活物资提供了运输便利。距蒙巴萨港约560公里处，一座内陆港口也在忙碌作业，起重机在集装箱间灵活穿梭。这是2020年5月正式建成的奈瓦沙集装箱内陆港，也是蒙内铁路延长线——内罗毕—马拉巴标轨铁路（内马铁路）建设的重要一环。内马铁路一期内罗毕至奈瓦沙段全长约120公里，于2019年10月正式开通旅客列车，同年12月开通货物列车。

奈瓦沙是肯尼亚主要的茶叶生产基地。今年1月开始，作为肯尼亚重要外汇收入来源的茶叶出口开始转向蒙内铁路，再经蒙巴萨港出口至世界各地。记者在港口作业区看到，一家物流公司正在为本地茶商的茶叶打包，准备运往蒙巴萨港。“蒙内铁路和内马铁路连接起内陆与港口城市，从奈瓦沙到蒙巴萨的运输时间从两三天缩短到几小时，极大提高了供应链效率，为本土产业发展提供了有力支持。”运输商爱德华说。

2022年上半年，蒙内铁路日均开行17列货物列车，发送货物307.2万吨，预计全年将发送货物600万吨。肯尼亚铁路公司商业运营专家团队负责人詹姆斯·塞莱介绍，奈瓦沙地处东非腹地，从蒙巴萨前往肯尼亚西部地区和乌干达、卢旺达、南苏丹等邻国的货物都需经由该集装箱内陆港，以进一步运输至目的地，蒙内铁路等非中基建合作成果“为推进东非国家互联互通发挥了重要作用”。

“他们把多年积累的经验倾囊相授”

今年2月23日，蒙内铁路开行首列由肯方机车乘务班组独立值乘的旅客列车，标志着中方推进肯方机车乘务员属地化工作迈上新台阶。

在非洲之星铁路运营公司，29岁的莎珑在电脑前忙碌着。6年前，大学毕业两年的莎珑经过层层选拔，成为蒙内铁路首批招募的8名女司机之一。如今，因表现出色，莎珑已晋升为公司管理团队的一员。“蒙内铁路培养了我，让我迅速成长。”曾在山东师范大学留学的莎珑能说一口流利的中文，“在中国求学时，我常乘坐火车出行。那时我就想，中国的火车怎么这么平稳又快速？如果我们国家也有这样的火车就好了。如今，我的梦想早已变成现实，我也成为这个美好现实的一部分。”

2017年1月，莎珑和其他几名肯尼亚姑娘一起前往中国，在陕西宝鸡铁路技师学院接受为期50天的培训，熟悉并掌握了中国生产的内燃机车的结构和工作原理。蒙内铁路开通当天，肯尼亚总统肯雅塔亲自试乘列车，并称赞莎珑她们是“国家骄傲”。回想第一次真正驾驶列车的一刻，莎珑至今仍然记得当时的惶恐：“火车头这么大，我怎么能控制住它？”如今，莎珑已经开始负责统筹肯方司机的日常培训。在模拟驾驶舱内，莎珑沉着地应对着风雨雷电、动物横穿轨道等复杂路况，技术娴熟。

“感谢中国师傅对我们的培训。他们把多年积累的经验倾囊相授，手把手教我们，一步步培养我们直至能独立作业。在中国师傅教导下，我们牢牢树立安全第一意识，也提高了解决困难的能力。”莎珑介绍，几年来，中方人才培养工作持续不断，至今每周还为全体司机提供常规培训，一起学习规章制度，分析实际工作中遇到的问题等，“这样的技术交流至关重要”。

除了学习到专业技能，这份工作也为莎珑带来稳定的收入和强烈的自豪感，“感谢蒙内铁路，它为我们年轻人成长提供了更多可能”。在了解中国高铁发展后，莎珑又有了新的梦想，“希望肯尼亚铁路也能像中国高铁一样更加现代化”。

离非洲之星铁路运营公司不远，便是内罗毕终点站。负责3号车厢的列车员特蕾西亚身着一身漂亮的紫色制服，为迎接即将上车的旅客做着各项准备。

特蕾西亚也是从铁路开通时就在这里工作。2019年，在公司安排下，特蕾西亚远赴中国，第一次乘坐京广高铁，亲身体验了中国列车员的优质服务，也有机会对照了自己的服务水平，“中国朋友让我们的服务能力、沟通能力、危机处理能力得到提升，掌握了实用技能”。

几年来，蒙内铁路为肯尼亚累计培养了1700余名铁路专业技术和管理人员。塞莱表示，中方留下了一支“带不走的队伍”，让肯尼亚获得了实实在在的收益。

肯尼亚交通与基础设施部部长詹姆斯·马查里亚表示，蒙内铁路对改善肯民生福祉发挥了重要作用，“对当地民众来说，蒙内铁路的运营提供了很多就业岗位以及学习技能的机会，更重要的是帮助肯尼亚解决了制约发展的交通运输瓶颈，为肯尼亚旅游、农业和制造业等产业注入了新动力。”

（本报内罗毕电）

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)